State of Play zapowiedziane. Poznamy nowe wieści na temat gier na PS4, PS5 i PSVR

Sony właśnie potwierdziło ostatni plotki i zapowiedziało wydarzenie State of Play. Podczas pokazu możemy liczyć na nowe informacje dotyczące zapowiedzianych już gier na PS4, PS5 i PSVR.

Sony postanowiło dłużej nie zwlekać i zgodnie z wcześniejszymi branżowymi spekulacjami zapowiedziało, że najbliższy State of Play odbędzie się już 6 sierpnia o godzinie 22.00 czasu polskiego. Niestety, jeśli liczyliście na zapowiedzi nowych gier na PS5, to musimy was rozczarować. W oficjalnym komunikacie, przedstawiciele japońskiego producenta ujawnili, że pokaz skupi się na grach, które w najbliższym czasie trafią na PlayStation 4 i PlayStation VR.

Co z konsolą dziewiątej generacji zapytacie? Otóż Sony mówi jasno - "żadnych wielkich ogłoszeń związanych z PS5". Jedyne na co możemy liczyć to nowe informacje na temat gier od zewnętrznych deweloperów.

Dzisiejsza wiadomość japońskiego producenta, to z pewnością ogromne zaskoczenie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie opublikowane w ostatnim czasie branżowe plotki i spekulacje. Na oficjalne wieści o nowym Silent Hill przyjdzie nam zatem jeszcze poczekać. Podobnie jak na ujawnienie ceny i daty premiery konsoli PS5.

