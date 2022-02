Stay Human nabiera nowego znaczenia. Piękny gest polskich twórców w stronę Techlandu

Dzisiejsza premiera Dying Light 2 odbiła się szerokim echem praktycznie na całym świecie. Social media zalewają zdjęcia i relacje graczy, którzy z niecierpliwością oczekiwali na uruchomienie najnowszej gry Techlandu. Na naszym rodzimym podwórku mogliśmy zobaczyć bardzo miły gest, który w stronę Techlandu wykonał CD Projekt RED oraz Bloober Team.

Na swoich kanałach w mediach społecznościowych twórcy takich hitów jak Wiedźmin 3: Dziki Gon, Layers of Fear czy The Medium dodali posty, w których gratulowali Techlandowi świetnego startu. Takie zachowanie się chwali.

@TechlandGames congratz on the launch of @DyingLightGame 2. Today we serve a free round for your whole team. Look out for a BIG package coming your way. May you set the charts on fire! Good Luck! #StayHuman



Parkour responsibly ;)#Techland #DyingLight2 #BlooberTeam #GameDev pic.twitter.com/bdN3mKxvk1