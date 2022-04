Steam: 17% graczy korzysta z Windows 11

Comiesięczna ankieta platformy Steam pokazuje, że Windows 11 powoli zyskuje nowych użytkowników.

Jak co miesiąc Steam opublikował wyniki ankiety dotyczącej sprzętu graczy. W porównaniu z marcem widzimy, że Windows 11 powoli, aczkolwiek cały czas zyskuje użytkowników. W lutym 2022 roku było ich 15,59%, a na początku kwietnia jest to już 16,84%. Większość nowych użytkowników to osoby, które zdecydowały się na aktualizację systemu z Windows 10. Ta właśnie edycja dominuje - w chwili obecnej korzysta z niego 74,69% użytkowników Steama. Trzeci jest - tu zaskoczenie - Windows 7, nadal używany przez 4,14% osób i co ciekawe - zyskał w marcu 0,06%. Nie oznacza to jednak, że ludzie instalują go na swoich maszynach - po prostu te 0,06% użytkowników nie brało udziału we wcześniejszej ankiecie.

Ogółem systemy Windows to 96,57% systemów używanych ze Steam. Poza nimi są tu jeszcze nieliczni użytkownicy macOS - 2,43% oraz Linuxa - równy 1%. Procesory to przede wszystkim Intel (69,34%), a za nim AMD (30,66%). Dominują modele czterordzeniowe z taktowaniem 2,3-2,69 GHz. A najpopularniejsze karty graficzne to kolejno GTX 1060, GTX 1650 oraz RTX 2060.

Źródło : Neowin, Steam