Steam 2020: gracze spędzili ponad 30 mld godzin na cyfrowej zabawie

Platforma Steam podała statystyki użytkowników za ubiegły rok. Liczba spędzonych przez nich godzin była o 50,7% większa, niż w 2019 roku, ale to nie koniec ciekawostek związanych z graniem.

Oczywiście znaczny wzrost czasu spędzanego przy grach można powiązać z globalna pandemią i zwiększeniem czasu wolnego, który można przeznaczyć na zabawę. Jak podaje Valve, czyli właściciel Steam, zarejestrowani użytkownicy spędzili przy grach w 2020 roku 31,3 mld godzin, a sama ich liczba zwiększyła się o 2,6 mln, co stanowi wzrost o 21,4% w stosunku do 2019 roku. Jednak poinformowano od razu, że również przed nadejściem plagi Covid-19 liczba poświęcanych na gry godzin oraz subskrybentów wzrastały znacząco każdego miesiąca. Koronawirus tylko przyśpieszył ten proces, nie będąc jego głównym sprawcą. Z dalszych statystyk wynika, że każdego miesiąca 2019 roku bawiło się na Steam 90 milionów osób, w 2020 liczba ta wzrosła do 120 milionów, czyli o 33%.

Jednym z ważnych spostrzeżeń jest wielki powrót VR w 202 roku - zanotowano 104 miliony sesji w wirtualnej rzeczywistości, z czego 1,7 mln graczy korzystało z tego rozwiązania po raz pierwszy. Sprzedaż gier ze wsparciem VR podskoczyła o 32%. Jednak jest pełna istotna informacja - przeciętna sesja VR to zaledwie 32 minuty. Czy więc można mówić o sukcesie? Raczej nie, więc dopiero bieżący rok pokaże, czy gracze chcą przebywać częściej w przestrzeni VR. Na koniec kolejna ciekawostka - jak wyliczono, przez ubiegły rok wszyscy gracze pobrali łącznie 25,2 eksabajtów danych. W 2019 było to 16 eksabajtów. Ile to jest? Wyobraź sobie 25,2 mln dysków twardych - o pojemności 1TB każdy - wypełnionych danymi po brzegi . To właśnie tyle.

Źródło: PCWorld