Steam Deck bez tajemnic! AMD Van Gogh z RDNA2 na pierwszych zdjęciach

Steam zniósł embargo na pierwsze wrażenia i wczesne recenzje wideo dotyczące nowego produkty firmy Valve - Steam Deck. Czy urządzenie jest siebie warte?

Fot. Steam

Steam Deck firmy Valve to podręczna konsola do gier oparta na Linuksie i wykorzystująca najnowszy sprzęt od AMD. Jest oparta na czipie AMD Van Gogh (znany również jako Aerith), niestandardowym 7 nm projekcie opartym na mikroarchitekturze Zen2 i RDNA2. Był to w rzeczywistości pierwszy APU RDNA2, który został zapowiedziany przed serią Ryzen 6000 o nazwie kodowej Rembrand. Co ciekawe, ten APU wciąż nie został oficjalnie zaprezentowany pomimo pokazania go na początku stycznia.

Istnieje już spora lista konsol opartych na Zen2, ale jak dotąd żadna z nich nie posiada GPU RDNA2. Już samo to przynosi znaczący wzrost wydajności w porównaniu do nieco przestarzałej, ale wciąż konkurencyjnej grafiki Vega. Konsola jest teraz szeroko porównywana do AyaNeo, wyposażonej w Zen2 i Vega GPU. Co ciekawe, pomimo tego, że AyaNeo jest fizycznie mniejszą konsolą od Steam Deck, posiada znacznie większy radiator dla głównego procesora. Nie powinno to jednak dziwić, ponieważ APU Cezanne i Barcelo (wykorzystywane przez AyaNeo) pracują z mocą od 10 W do 25 W, podczas gdy Steam Deck od 4 W do 15W.

Zobacz również:

Na początku tego tygodnia, dwa popularne kanały YouTube - Linus Tech Tips i Gamers Nexus - miały okazję (i odwagę) rozebrać otrzymane próbki, aby zajrzeć do środka. Ten niestandardowy układ posiada duże logo Valve/Powered by AMD i posiada wystarczającą ilość pasty termicznej, aby pokryć cały układ.

Fot. Linus Tech Tips & Gamers Nexus Fot. Linus Tech Tips & Gamers Nexus

Steam nie kłamał mówiąc, że nie zalecają demontażu konsoli. Cały proces jest skomplikowany i może wymagać albo sporego doświadczenia, albo odwagi. Osoby zainteresowane wymianą baterii muszą liczyć się z tym, że jest ona właściwie przyklejona do obudowy. Jednak wymiana pasty termicznej nie powinna stanowić większego problemu.

Finalna wersja konsoli ma inny kolor PCB w porównaniu do próbki inżynieryjnej użytej do oficjalnej rozbiórki przez Valve. Jednak poza tym nie ma żadnych znaczących zmian w projekcie, co jest dobrą rzeczą, ponieważ oznacza to, że była ona zablokowana do produkcji przez jakiś czas.