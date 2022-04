Steam Deck i Radeon RX 6900 XT. Zaskakujące połączenie

Okazuje się, że konsolę Steam Deck można połączyć z zewnętrzną kartą graficzną. Daje to ciekawe rezultaty.

Na kanale ETA Prime (YouTube) ukazał się film przedstawiający wykorzystanie zewnętrznego procesora graficznego (GPU) w grach uruchomionych na konsoli Steam Deck. „Dawcą” GPU była karta AMD Radeon RX 6900 XT, którą podłączono do portu M.2 Steam Decka. Jest to jedyna możliwość podłączenia zewnętrznej „grafiki” do konsoli. Gdyby ktoś chciał samodzielnie wykonać taki eksperyment, informujemy, że konsola działa tylko z kartami AMD. Być może dlatego, że sama została zbudowana z wykorzystaniem technologii tego koncernu. Po zajęciu M.2 przez GPU system operacyjny Steam Decka uruchamiamy z karty microSD.

Po podłączeniu Radeona, w testach 3DMark w grze Fire Strike Steam Deck osiągnął wynik 26855 punktów. Należy uwzględnić tu APU Van Gogh o architekturze Zen 2 i połączenie M.2 jako czynniki ograniczające. Konsola na swojej zintegrowanej grafice RDNA2 osiąga rezultat 4856 punktów. Wynika z tego, że z Radeonem RX 6900XT jest 5,5 raza szybsza. W Time Spy jest jeszcze lepiej. Steam Deck plus RX 6900XT osiąga wynik 15579 punktów, czyli staje się szybszy o prawie 10 razy niż w zestawie z wbudowaną grafiką (1576 punktów).

Steam Deck to przenośny komputer do gier firmy Valve. Urządzenie wyposażono w CPU zintegrowany z grafiką w postaci AMD APU (Accelerated Processing Unit), w którym wykorzystano architektury Zen 2 i RDNA 2. W topowych modelach Steam Decka znajdziemy pamięć SSD 512 GB z interfejsem M.2. Pamięć RAM to 16 GB LPDDR5. Konsola pracuje pod kontrolą Windows 11. Premiera Steam Decka odbyła się 25 lutego 2022 r. Urządzenie można już zamawiać, a jego cena w podstawowej wersji to 1899 zł.

