Steam Deck pogrąży Nintendo Switch? Porównanie konsol

Valve zaprezentowało swój nowy sprzęt przeznaczony dla graczy. Steam Deck ma trafić na rynek w grudniu tego roku. Jak wygląda na tle największego konkurenta, czyli Nintendo Switch?

Dobrze pamiętamy, jak jakiś czas temu Gabe Nevell na spotkaniu ze studentami dość przewrotnie odpowiedział na pytanie jednego z uczestników. Chodziło o pojawienie się gier ze Steama na konsolach. Szef Valve wówczas odpowiedział w ten sposób:

Lepiej to zrozumiesz pod koniec tego roku i nie będzie to odpowiedź, której oczekujesz. Powiesz wtedy "Aha! Teraz rozumiem, o czym mówił".

Jak się okazuje, nie musieliśmy czekać aż tak długo. Włodarze platformy Steam zapowiedzieli oficjalnie nową konsolę, która może być największym konkurentem dla Nintendo Switch.

Czym jest Steam Deck

Steam Deck to nowa konsola przenośna opracowana przez inżynierów Valve. Sprzęt wyglądem oraz funkcjonalnością bardzo przypomina Nintendo Switch. Urządzenie będzie wyposażone w 7-calowy, dotykowy ekran. Nie zabraknie tutaj również standardowych przycisków (X, Y, B, A), triggerów, bumperów, panelu dotykowego, gałek analogowych, przycisków na plecach oraz funkcyjnych. Na uwagę zasługuje także układ, który będzie napędzał Steam Deck. Pod obudową znajdziemy:

Procesor : Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz

: Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz Grafika : 8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz

: 8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz RAM: 16 GB LPDDR5 (5500 MT/s)

Sprzęt będzie się charakteryzował mocą na poziomie 1,6 teraflopów. Stawia go to pomiędzy konsolami Xbox One (1,4 teroflopa) i PS4 (1,8 teraflopa). Taka specyfikacja pozwoli na komfortowe i stabilne granie w produkcje z segmentu AAA, co zostało przedstawione na materiale filmowym.

Steam Deck - Switch, który może więcej

Podobnie jak Nintendo Switch, Steam Deck również będzie mógł korzystać ze stacji dokującej, aby przenieść obraz na zewnętrzne ekrany. W odróżnieniu od sprzętu Japończyków, nie odłączymy kontrolerów. Te w Steam Deck będą na stałe związane z korpusem konsoli. Będziemy mogli jednak bez problemu korzystać z klawiatury oraz myszy.

Fabrycznie zainstalowany system to SteamOS. Jak zapowiadają twórcy, nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby na konsoli zainstalować Windowsa, co zmieni ją w mały, przenośny komputer. Dzięki temu Steam Deck będzie nie tylko sprzętem do zabawy, ale także może stać się narzędziem do pracy. Co więcej, nie będziemy ograniczeni tyko do gier z biblioteki Steam. Dzięki takiemu rozwiązaniu, bez przeszkód zainstalujemy tutaj klienta Epic Games czy EA Play oraz każdą inną grę, która została wydana na PC. Jest to wielka zaleta, w porównaniu do zamkniętego środowiska Nintendo Switch.

Ile kosztuje Steam Deck

Steam Deck będzie dostępny w kilku wariantach cenowych. To, ile zapłacimy jest uzależnione od pojemności dysku.

1899 zł - 64 GB SSD + etui

- 64 GB SSD + etui 2499 zł - 256 GB SSD + etui, szybsze przechowywanie, pakiet profili społecznościowych Steam

- 256 GB SSD + etui, szybsze przechowywanie, pakiet profili społecznościowych Steam 3099 zł - 512 GB SSD + ekskluzywny futerał, najszybsze przechowywanie, szkło antyodblaskowe, ekskluzywny pakiet profili społeczności Steam, ekskluzywny motyw wirtualnej klawiatury

Steam Deck czy Nintendo Switch - co wybrać

Steam Deck (fot. Steam) Nintendo Switch (fot. Nintendo)

Ciężko w tej chwili jednoznacznie powiedzieć, którą konsolę wybrać. Na korzyść Nintendo Switch przemawia biblioteka świetnych, ekskluzywnych gier, cena oraz dostępność "od ręki". Jest to także sprawdzone urządzenie, od kilku lat dostępne na rynku i cały czas udoskonalane. W przypadku Steam Deck na wielki plus zasługuje specyfikacja, moc oraz możliwości indywidualnego dostosowania (instalacja Windowsa oraz podłączenie myszy i klawiatury są wielką cechą SD). Na szczegółowe porównanie przyjdzie jeszcze czas, kiedy będziemy mogli wziąć do ręki Steam Deck i na własnej skórze sprawdzić, jak działa oraz co w rzeczywistości może zaoferować. Nie mniej jednak konsola zapowiada się bardzo ciekawie i może być mocnym konkurentem dla Nintendo Switch w pierwszych miesiącach 2022 roku.