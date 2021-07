Steam Deck - powtarza się historia z kartami RTX 30

Konsola Steam wzbudziła bardzo duże zainteresowanie na świecie. I jak zwykle są tacy, którzy chcą na tym zarobić.

Cena referencyjna Steam Deck została ustalona na 399 dolarów. Konsola będzie dostępna w Polsce w trzech wariantach cenowych: edycja z 64 GB SSD + etui to 1899 zł, edycja 256 GB SSD + etui, szybsze przechowywanie, pakiet profili społecznościowych Steam to 2499 zł, a edycja 512 GB SSD + ekskluzywny futerał, najszybsze przechowywanie, szkło antyodblaskowe, ekskluzywny pakiet profili społeczności Steam, ekskluzywny motyw wirtualnej klawiatury to 3099 zł. Do zamówienia konieczne jest wpłacenie zaliczki i... oczekiwanie.

To właśnie owo oczekiwanie sprawia, że kilku obrotnych ludzi postanowiło zarobić. Choć Steam sam w sobie robi wszystko, by uniknąć "hurtowników", kupujących po kilka konsol naraz, to jednak średnio to wychodzi. Na platformie eBay można kupić Steam Deck z dużą przebitką - na przykład w cenie 2500 USD. Nawet, jeśli byłby to najmocniejszy model, cena w PL wynosi 3099 zł, zaś tu w przeliczeniu mamy ok. 10 tys. zł. Również i inne oferty zawierają sporą "marżę" sprzedawcy. Oczywiście odradzamy zakupy w ten sposób. Powtarza się natomiast sytuacja z kartami graficznymi RTX 30, które "hurotownicy" próbowali wciskać za trzykrotnie większą wartość.

Zobacz również:

Ponadto nie ma się z czym śpieszyć - konsole Steam Deck trafią na rynek dopiero w pierwszym kwartale 2022 roku. Do tego czasu ceny mogą ulec zmianie. Tym bardziej dziwi, że "hurtownicy" już wystawiają konsolę na sprzedaż.

Źródło: WCCF Tech