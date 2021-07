Steam Deck pozwoli nam uruchomić gry z Xbox Game Pass!

Steam Deck zyskał właśnie kolejny powód, dla którego warto zainteresować się konsolą Valve - Xbox Game Pass.

Ujawniona wczoraj konsola Valve - Steam Deck, wywołała sporo emocji. Nic dziwnego, nie codziennie zdarza się sytuacja, w której to właściciele jednej z największych platform do gier prezentują swoją przenośną, hybrydową konsolę.

Wiemy już, że Steam Deck nie uniknie porównań do Nintendo Switch. Podobnie jak w przypadku sprzętu Japończyków jest to gamingowy tablet (z 7-calowym, dotykowym ekranem), który został wyposażony w dedykowane mu kontrolery. W przypadku urządzenia Valve są one jednak zamontowane na stałe. Steam Deck pozwoli nam na dostęp do wszystkich gier z biblioteki Steam, co oznacza, że już na start dostaniemy dostęp do naszych ulubionych gier. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby Steam Deck podłączyć do telewizora lub monitora. Konsola na wzór Switcha działać będzie w trzech trybach: przenośnym, stacjonarnym i w formie tabletu. Jeśli to dla was wciąż za mało, aby przekonać was do urządzenia Valve, to co powiecie na dostęp do gier z Epic Games Store i Xbox Game Pass?

Steam Deck (fot. Valve)

Jak podkreśliło w oficjalnym komunikacie Valve - Steam Deck pozwoli nam na "zainstalowanie oprogramowania i systemów operacyjnych innych firm". Oznacza to, że domyślny SteamOS 3.0 możemy zastąpić np. Windows 10. Wówczas, co potwierdzili dziennikarze serwisu IGN, możliwe będzie uruchomienie Epic Games Store, a nawet Xbox Game Pass.

Przypomnijmy, że Xbox Game Pass w chmurze jest obecnie dostępny z poziomu przeglądarek, więc po zainstalowaniu systemu Windows 10 na Steam Deck faktycznie nie powinniśmy mieć żadnych problemów z ogrywaniem największych hitów z konsol Xbox na tym niewielkim, przenośnym urządzeniu.

Steam Deck specyfikacja:

Procesor: AMD APU Zen 2, 4 rdzenie, 8 wątków, 2.4-3.5GHz, (448 GFlops)

Karta graficzna: 8 rdzeni RDNA 2, 1.0-1.6GHz (1.6 TFlops)

Pamięć RAM: 16 GB LPDDR5 RAM

Pamięć SSD: 64 GB eMMC / 256 lub 512 GB NVMe SSD

Ekran: Dotykowy, 7-calowy LCD, rozdzielczość 1280 x 800 pikseli, odświeżanie 60Hz, maksymalna jasność 400 nitów

Łączność bezprzewodowa: Wifi 2.4GHz i 5GHz, 2 x 2 MIMO, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0

System operacyjny: SteamOS 3.0 oparty na Arch Linux

Bateria: 40Whr (szybkie ładowanie 45W)

Waga: 669 gramów

Ceny Steam Deck zaczynają się od 1899 złotych, jednak za najdroższą wersję urządzenia przyjdzie nam zapłacić nawet 3099. Czy konsola Valve rzuci wyzwanie największym w branży? Biorąc pod uwagę dotychczasowe wiadomości, sprzęt ten może być ciekawym uzupełnieniem wyposażenia każdego gracza.

