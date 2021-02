Steam: Intel rządzi w procesorach, Nvidia w grafice

Steam opublikował wyniki styczniowej ankiety sprzętu używanego przez użytkowników. AMD i Intel mają wyraźne "obszary" wpływów. Ale która karta i procesor są najpowszechniejsze?

Sprzęt gamingowy to temat-rzeka, a dobry zestaw do zabawy potrafi kosztować majątek. Steam przeprowadza comiesięczną ankietę, aby zebrać dane dotyczące sprzętu oraz oprogramowania używanego przez klientów platformy. Najnowsze wynik pokazują, że aż 72,01% badanych korzysta z procesorów Intel, z czego dominują modele z taktowaniem 3,3 - 3,69 GHz, a za nimi znajdują się procesory mające je na poziomie 2,3 - 2,69 GHz. Z konkurencji, czyli procesorów AMD, korzysta 27,99% badanych. Tutaj również prym wiodą modele z taktowaniem 3-3 - 3,69 GHz, ale na drugim miejscu są takie, które mają 3,7 i więcej. I co ciekawe - od września 2020 roku użytkowników procesorów Intel ubyło o 3%, a AMD o tyle wzrosło.

AMD rządzi za to niepodzielnie w kartach graficznych AMD. Z modeli tego producenta korzysta 74,41% przebadanych graczy, z czego najpopularniejsza karta to NVIDIA GeForce GTX 1060, a dalej mamy na liście GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1650 i GTX 1050. Co ciekawe - już w statystykach pojawiły się modele RTX 3090, RTX 3080 oraz 3060 Ti. Są na razie na odległych pozycjach, ale nic dziwnego, zważywszy na obecne problemy z ich zakupem. Nvidia dominuje na pierwszych dziewięciu miejscach, dopiero na dziesiątym widzimy AMD Radeon RX 580.

Inne ciekawe informacje z ankiety to dominacja monitorów Full HD. W rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli gra 66,7%, a co zaskakujące - liczba osób preferujących 1440p spadła o 2,2%. Większość graczy korzysta z systemu Windows 10 w wersji 64-bit (91,7% ankietowanych), ma dyski twarde o pojemności 250-499 GB i korzysta z 16GB RAM.

Źródło: TechSpot, Steam