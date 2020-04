Steam Remote Play Together - jak grać ze znajomymi?

Podpowiadamy jak ze znajomymi grać na odległość w trybie lokalnego multiplayera.

Steam to platforma, która oferuje szeroki wybór gier. Niektórzy wybiorą fajną grę indie. Inni, będą woleli kasowy tytuł renomowanego studia. Wielu z nas prawdopodobnie będzie chciało dzielić się przeżyciami z rodziną lub znajomymi, najlepiej siedząc na przysłowiowej kanapie i wspólnie osiągając kamienie milowe w grze. Do tego ostatniego życzenia wcale nie potrzeba masywnego multiplayera, choć Internet się przyda. Część gier oferuje tryb kooperacji, lub też inaczej mówiąc lokalny tryb wieloosobowy, dzięki któremu możemy czerpać radość z gry z kilkoma innymi osobami. Najprostszym rozwiązaniem będzie po prostu spotkanie się ze znajomymi przy jednym komputerze i granie z kilkoma kontrolerami ile dusza zapragnie. Co zrobić jednak jeśli przeszkadzają nam duże odległości, brak czasu lub też izolacja z powodu koronawirusa?

Steam Remote Play Together oferuje możliwość udostępnienia wybranej gry kooperacyjnej znajomymi, jeśli tylko posiadają oni konto na platformie. Co ciekawe, nie muszą oni posiadać swojej kopii tytułu. Nawet ci, którzy chcieliby po prostu razem wspólnie spędzić czas i nie zamierzają inwestować w rozrywkę, mogą się dobrze bawić za pomocą tej funkcji. Warto z tego względu zapoznać się z Remote Play Together także w przypadku zabawy w trybie masywnie wieloosobowym. Kto by pomyślał, że Steam będzie promować dzielenie się grami?

Używam Steam Remote Play. Gdzie jest funkcja multiplayer?

Steam Remote Play Together jest powiązane ze Steam Remote Play, ale nie, to nie to samo. Można powiedzieć, że Remote Play Together to jej rozszerzenie. Remote Play, samo w sobie, nie jest przystosowane do gry wieloosobowej. W tej funkcji gra zostaje uruchomiona na komputerze matce, a jej procesy: dźwięk i wideo, zostają przechwycone i przesłane na docelowe urządzenie za pomocą sieci LAN. Sprzęt końcowy jest tylko źródłem klawiatury, myszki, kontrolera, a także musi mieć otwarte to samo konto Steam. Remote Play przydaje się więc gdy chcemy pobawić się samodzielnie na słabszych urządzeniach, takich jak tablety czy smartfony, lub też laptopy z gorszymi kartami graficznymi, które nie obsługują intensywnych graficznie gier. Alternatywnie gdy korzystamy z urządzeń o innych systemach. Komputer z Windowsem może służyć jako serwer dla tytułów nie obsługujących systemu Linux – np. innego domowego laptopa.

Jak działa Steam Remote Play Together?

Proces przerzutu danych w Remote Play Together jest podobny jak w przypadku Remote Play, z tym, że pozwala na rozgrywkę sieciową pomiędzy graczami na różnych kontach Steam, nawet jeśli same gry nie obsługują trybu wieloosobowego online. Funkcja ta zawsze używa serwerów Valve, dlatego gra nie jest możliwa w trybie offline i wymaga dobrego połączenia internetowego i komputera o co najmniej czterordzeniowym procesorze. W praktyce wygląda to tak, że strumieniujemy grę ze swojego komputera i udostępniamy ją innym osobom, sterując jednocześnie jak bardzo mogą oni wpływać na rozgrywkę. Gra uruchamiana jest na Steamie, a nasi znajomi widzą w czasie rzeczywistym to co my widzimy. Za wyjątkiem informacji czułych takich jak hasła. Ich wkład w grę będzie przesyłany na nasz komputer. Możemy grać za pomocą Internetu nawet jeśli tytuł nie wspiera natywnie rozgrywki sieciowej, a nawet optymalizacji na inne urządzenia. Dzięki Steam Link druga strona może używać gry również z tabletu lub smartfona.

Widok z aplikacji Steam Link.

Jak posługiwać się Steam Remote Play Together?

By zagrać ze znajomymi za pomocą Remote Play Together, musimy mieć możliwość korzystania z interfejsu Steam w czasie gry. Domyślnie wydana jest na to zgoda, ale można się upewnić wchodząc w Ustawienia – W grze, i sprawdzając zaznaczenie Włącz nakładkę Steam podczas gry. Gdy tą sprawę mamy już załatwioną, można zacząć zabawę. Włączamy grę – u nas to Ultimate Chicken Horse i używamy klawiszy Shift+Tab. Powinna otworzyć się nakładka Steam.Klikamy Wyświetl Znajomych.

Wśród nich wybieramy prawym przyciskiem myszy tego, który ma dołączyć do rozgrywki - Zaproś do Remote Play.

Nasz znajomy po zaakceptowaniu zaproszenia może dzielić z nami myszkę i klawiaturę lub kontroler. Nowy gracz zobaczy tylko interfejs gry. Wszystkie tajemnice zapraszającego, pulpit, hasła pozostają bezpieczne. Platforma zapewnia, że w ten sposób bawić się mogą nawet 4 osoby i więcej, przy czym zależy to od możliwości samej gry. Po za tym, podczas gry kooperacyjnej z wykorzystaniem platformy, można używać czatu głosowego. Gospodarz gry jest wstanie regulować głośność rozmowy i dźwięków gry, wyrzucić gracza z strumienia lub też ograniczyć mu interakcje w samej grze.

Zaproszeni również mogą zapraszać nowe osoby do gry, ale tylko na zasadzie widza. Gracze podobnie jak gospodarz, mogą kontrolować głośność gry, czatu głosowego, a także wyjść w każdej chwili z rozgrywki.

Gra na smartphone'a i tabletach

Funkcja Remote Play Together można uruchomić na smartfonach i tabletach przy użyciu aplikacji Steam Link i Steam Chat. Obie te apki są dostępne w App Store, Google Play i Raspberry Pi. Ta pierwsza służy do strumieniowania danych, natomiast druga to komunikator. Każde zaakceptowane zaproszenie do gry w aplikacji Steam Chat otworzy Steam Link skąd będzie można rozpocząć rozgrywkę ze znajomymi.

O czym warto pamiętać używając Steam Remote Play Together?

Po wciśnięciu Shift+Tab, Alt+Tab lub Cmd+tab w celu wyjścia lub dokonania innej akcji po za grą, pozostali gracze zobaczą ekran poczekalni.

Część gier oznaczonych jako obsługujące Remote Play Together może mieć źle zaimplementowaną tą funkcję. Prawdopodobnie w tak wczesnym stadium jej działania, jest to wina samego Steam. Platforma automatycznie taguje gry kooperacyjne jako przystosowane do nowej funkcji, co w przypadku starszych tytułów – takich jak Magicka – może nie być prawdziwe.