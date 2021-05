Steam - Valve szykuje konkurenta dla PS5 i Xbox Series X?

Gabe Newell, właściciel firmy Valve zapytany ostatnio o możliwość przeniesienia gier ze Steama na konsole, nie chciał odpowiedzieć wprost. Czyżby teraz przez przypadek ujawnione zostały plany dotyczące nowego urządzenia?

Podczas wizyty na uniwersytecie Sancta Maria w Auckland w Nowej Zelandii, Gabe Newell został wprost zapytany przez jednego ze studentów, czy Steam zamierza przenieść niektóre gry na konsole, czy dalej będzie skupiać się jedynie na komputerach. Właściciel Valve odpowiedział w swoim stylu:

Lepiej to zrozumiesz pod koniec tego roku i nie będzie to odpowiedź, której oczekujesz. Powiesz wtedy "Aha! Teraz rozumiem, o czym mówił".

Czyżby teraz pojawiły się pierwsze informacje o nowym urządzeniu przeznaczonym dla graczy? Pavel Djundik, założyciel SteamDB, podzielił się na Twitterze swoim odkryciem. Najnowszy klient Steam w wersji beta odnosi się do „SteamPal” i do „SteamPal Games” w związku z czymś o nazwie kodowej „Neptune”. Aktualizacja Steam dodała również odniesienia do menu „szybkiego dostępu” i „zasilania”, w tym opcji „wyłączania”, „zawieszenia” lub „ponownego uruchomienia” systemu, a także ustawień trybu samolotowego, ustawień Wi-Fi i Bluetooth.

"Neptune" będzie nową konsolą od Valve? Oficjalnie nie pojawiły się jeszcze żadne informacje na ten temat. Może właśnie o tym Gabe Newell mówił w Auckland? Pozostaje nam poczekać na jego głos w tej sprawie.