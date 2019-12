Steam - Zimowa wyprzedaż ruszyła, gigantyczne obniżki na dobre gry

Wczoraj ruszyły wyprzedaże i rozdawanie gier na Epic Games, dzisiaj swoje promocje rozpoczyna Steam. Devil May Cry 5, Planet Coaster i inne tytuły są dostępne za stosunkowo niewielkie pieniądze.

Zimowa wyprzedaż Steam potrwa aż do 2 stycznia, można więc na spokojnie przejrzeć dostępne oferty i wybrać z nich najlepsze dla siebie. A jest z czego wybierać! Dark Souls III przeceniono o 75% i zamiast 199,99 zł kosztuje obecnie 49,99 zł, Fallout 4 zaliczył spadek ceny o 70% i zamiast 129,99 zł zapłacisz za niego 39 zł (bez grosza), Devil May Cry 5 to teraz 82,17 zł zamiast 249, a Civilization VI to 64,47 zł (zamiast 257,90 zł), zaś edycja Deluxe to wydatek 85,97 zł w miejsce 343,90 zł. Opłaca się? Jak najbardziej!

Na samych obniżkach nie koniec - na platformie pojawiło się Steamville wraz ze swoim "świątecznym ryneczkiem". To wydarzenie umożliwia otrzymywanie naklejek za zakupy na wyprzedażach oraz wykonywanie zadań. Za te czynności zyskuje się żetony, które można wydać na naklejki czatu, kupony zniżkowe czy rozmaite "upiększacze" profil i odznaki. Przypominam, że cały czas trwa akcja nominowania do Nagród Steam - mamy 8 kategorii, w których można oddać swój głos na wybrane tytuły.

Zimowa wyprzedaż Steam to doskonała okazja, aby uzupełnić swoją bibliotekę o solidne pozycje. Tym bardziej, że zbliża się okres czasu wolnego, który można wykorzystać na poznawanie nowych tytułów.