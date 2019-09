Steam - dostępna wersja beta nowej biblioteki

Steam zmienia swoją bibliotekę - i już dzisiaj każdy może sprawdzić, jak wygląda jej nowa wersja.

Jak pisze Valve: "nowa biblioteka Steam została stworzona z przekonaniem, że nasze biblioteki są dla nas bardzo wartościowe – niektórzy klienci posiadają w nich gry od niemal piętnastu lat. Począwszy od ulubionych gier AAA, w które grają wszyscy wasi znajomi, a skończywszy na artystycznych grach niezależnych, które z jakiegoś powodu kocha tylko garstka z was – wasze biblioteki Steam reprezentują wasze historie gamingu. Ale dobra biblioteka to nie tylko kilka tylko zakurzonych półek. Powinno być to miejsce do odkrywania gier, których szukacie. Niezależnie od tego, czy chcecie być na bieżąco z wydarzeniami w waszych grach, znaleźć grę do zagrania ze znajomymi, czy odkryć, co dzieje się w społeczności waszych gier, wasza biblioteka powinna was wspierać." W jaki sposób Valve chce tego dokonać?

Nowa strona daje szybki dostęp do aktualizacji, ostatnio uruchamianych tytułów oraz kolekcji i aktywności znajomych. Półki można dopasować w sposób niestandardowy, dzięki czemu dopasuje się je do swoich potrzeb. Ponadto każda strona gry zawiera inaczej ułożone informacje, dając do nich łatwiejszy dostęp. Można w każdej chwili sprawdzić wszystkie nowości. Aby mieć dostęp do biblioteki w wersji beta, należy wejść w zakładkę Steam, następnie do wybrać Konto, a tam wybrać z rozwijanej listy opcję wzięcia udziału w testach beta.

Po zatwierdzeniu zamykamy Steam i uruchamiamy ponownie. Aktualizacja powinna pojawić się po kilku minutach - potrzebny będzie ponowny restart serwisu - i gotowe.