Steam może się wzbogacić o własny serwis streamujący gry

Ciekawe wieści napływają do nas z obozu Valve. Możliwe, że właściciel platformy Steam pracuje nad własną usługą pozwalającą na streamowanie gier.

Choć streaming gier jest dopiero w powijakach, to już teraz największe firmy technologiczne pracują nad swoimi rozwiązaniami. Jako pierwsza, bo już 19 listopada, zadebiutuje konsola Google Stadia i powiązana z nią usługa streamingowa. Do tego Microsoft rozpoczął już publiczne beta testy Project xCloud. Nie zapominajmy też o usłudze stremingowej Sony - PlayStation Now. Jakby tego było mało, niedawno również Electronic Arts zapowiedziało prace nad własną technologią o nazwie Project Atlas. Dzisejsze informacje sugerują, że już niebawem do tego grona może dołączyć Valve.

W sieci pojawiły się rewelacje, według których Valve może pracować nad usługą o nazwie "Steam Cloud Gaming", która miałaby być bezpośrednią konkurencją dla Google Stadia. W kodzie źródłowym partnerskich strony Valve odnaleziono bowiem hasła odwołujące się do nieujawnionego jeszcze serwisu. Choć na ten moment nie wiemy nic więcej na temat usługi streamingowej Valve, to trzeba przyznać, że dzisiejsze informacje nie są wielkim zaskoczeniem.

Valve i platforma Steam przez lata były hegemonami na rynku PC, jednak z upływem czasu firma traciła swoje wpływy. Obecnie liczni producenci posiadają własne sklepy cyfrowe, a na horyzoncie pojawił się również sklep Epic Games Store, który dzięki agresywnej polityce pozbawił Steam już co najmniej kilkunastu znakomitych gier. Valve nie kwapi się również do powrotu do tworzenia gier, więc jedyną ciekawą alternatywą dla firmy może być właśnie pójście w streaming.

źródło: wccftech.com/SteamDB