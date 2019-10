Steam - nowa biblioteka dostępna dla każdego

Jakiś czas temu Steam udostępniał nową bibliotekę tylko ochotnikom, teraz jest ona dostępna dla każdego. I trzeba przyznać - jest znacznie wygodniejsza od poprzedniej.

Valve większe zmiany w Steam wprowadza rzadko, ale jeśli to już robi - to raz a dobrze. Nową bibliotekę można było testować w wersji beta od 18 września, a teraz będzie mieć ją każdy. Nowy design powstał z uwzględnieniem życzeń i uwag samych graczy. Biblioteka Steam została podzielona na dwie sekcje - główną oraz kolekcje. Strona główna pokazuje nowości, niedawno uruchamiane gry, a także wszystkie. Druga - Kolekcje - pozwala na podzielenie produkcji wg definicji użytkownika. Dokładnie tak, jakby robiło się na komputerze kilka folderów, aby umieszczać w nich różne zdjęcia, np. "zręcznościowe", "przygodowa", itp. Każda kolekcja może zostać nazwana w dowolny sposób, a tworzyć kolekcje i dodawać do nich pozycje można także ze strony głównej - wystarczy najechać na tytuł na liście po lewej (lub miniaturkę na środku) i nacisnąć prawy przycisk myszki, aby pokazało się odpowiedni menu kontekstowe, pozwalające na wykonanie akcji.

Można również ukrywać grę - nie pokaże się ona ani na stronie głównej, ani w kolekcjach. To bardzo przydatne, gdy kupujemy pakiety (bundle) liczące sobie wiele tytułów, z których część okazuje kiepskimi produkcjami. Kolejna to kolekcje dynamiczne - gry będą grupowane w kolekcjach automatycznie na podstawie tagów nadanych im przez użytkowników. Co trzeba zauważyć, w nowej bibliotece wciąż widzimy napis BETA, co oznacza, że Valve będzie jeszcze wprowadzać poprawki. Póki jest jest znacznie lepiej niż było, o czym każdy może w dowolnej chwili przekonać.