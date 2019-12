Steam opublikował listę najlepszych, najpopularniejszych i najbardziej dochodowych gier 2019 roku

Końcówka roku to zawsze idealny czas na podsumowania, analizy i wspominki. Tak też zrobiło Valve, które opublikowało listę najważniejszych gier 2019 roku na platformie Steam.

Valve zdecydowało się podzielić gry na pięć głównych kategorii: bestsellery, najlepsze premiery, bestsellery wśród gier VR, najlepsze tytuły, które opuściły wczesny dostęp oraz najczęściej grane (pod względem największej liczby graczy jednocześnie). Warto tu podkreślić, że w większości kategorii głównym wyznacznikiem była po prostu sprzedaż danej produkcji i przychód jaki wygenerowała.

Bestsellery (pod względem przychodu brutto w całym roku 2019)

Grand Theft Auto V

Dota 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Warframe

The Elder Scrolls Online (Elsweyr)

Playerunknown's Battlegrounds

Destiny 2

Monster Hunter World

Total War: Three Kingdoms

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Counter-Strike: Global Offensive

Civilization VI

Najlepsze premiery (pod względem przychodu brutto, dotyczy tylko gier wydanych w 2019 roku)

Sekiro: Shadows Die Twice

Star Wars Jedi: Fallen Order

Resident Evil 2

Destiny 2

Planet Zoo

Halo: The Master Chief Collection

Devil May Cry 5

Red Dead Redemption II

Code Vein

Mordhau

Total War: Three Kingdoms

Remnant: From the Ashes

Bestsellery wśród gier VR (pod względem przychodu brutto w całym 2019 roku)

Beat Saber

Pavlov VR

Fallout 4 VR

GORN

Boneworks

Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades

VR Kanojo

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Zero Caliber VR

Arizona Sunshine

Blade and Sorcery

Superhot VR

Najlepsze tytuły, które opuściły wczesny dostęp w 2019 roku (pod względem przychodu brutto)

They Are Billions

Astroneer

Oxygen Not Included

Slay the Spire

Ring of Elysium

My Time at Portia

Space Engineers

PC Building Simulator

Beat Saber

Hunt: Showdown

Green Hell

Battalion 1944

Najczęściej grane (gry, w które grało najwięcej osób jednocześnie w 2019 roku)

Sekiro: Shadows Die Twice

Destiny 2

Dota 2

Counter-Strike: Global Offensive

Dota Underlords

Playerunknown's Battlegrounds

Warframe

Grand Theft Auto V

Path of Exile

Halo: The Master Chief Collection

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Wszystkie powyższe tytuły przekroczyły barierę stu tysięcy graczy jednocześnie.

Jak widać niespodzianek na platformie Steam nie brakuje. Wciąż niesłabnącą popularnością cieszy się Grand Theft Auto V, choć od premiery gry na PC minęły już ponad 4 lata. Z pewnością cieszy również sukces gier z mniej popularnych gatunków jak Total War: Three Kingdoms czy Civilization VI. Produkcja From Software - Sekiro: Shadows Die Twice, również pokazała, że jest nie tylko najlepszą grą roku, ale również jedną z najlepiej się sprzedających.

Jak oceniacie listę Valve? Czy jest jakaś produkcja, która wyjątkowo was zaskoczyła?

źródło: steam