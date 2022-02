Steam pokazuje, że Win 11 rośnie w siłę, Intel nieco traci

Microsoft ma powody do zadowolenia. A czy Intel powinien się martwić?

Steam co miesiąc publikuje ankietę pokazującą, jakich sprzętów używają jego użytkownicy. Dotyczy to zarówno podzespołów, jak i samego systemu operacyjnego. Najnowsza, dotycząca stycznia 2022 roku, pokazuje, że udział Windows 11 wśród graczy rośnie. O ile w grudniu było to 10,55%, miesiąc później mamy już 14,10%. A zauważmy, że nie ma jeszcze pół roku od debiutu Win11. Daje nam to też pogląd na to, jak szybko nowy system adoptowany jest na komputerach domowych.

A to, co zyskała "jedenastka", straciła "dziesiątka" - udział Windows 10 spadł o ponad 4%. Ankieta pokazuje nam także inną, ciekawą rzecz - wszyscy używają systemów Windows w wersji 64-bit. Użytkowników 32-bitowego Windows 10 i Windows 7 jest tylu, co kot napłakał.

Fot.: Steam

A co z Intelem? Jego procesory mają 68,93% udziału, co oznacza nieznaczny spadek - z 69,27%. Z kolei procesory AMD podskoczyły do 31,07% - z 30,70%. Niewielkie to zmiany, ale kto wie - może gracze zaczynają się przekonywać do Ryzenów? W kartach graficznych zwycięzca jest jeden - oczywiście Nvidia. Ma w tej chwili 75,4% rynku, co jest lekkim spadkiem z 76,83% w grudniu 2021.

Źródło: Steam