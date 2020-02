Steam popularny jak nigdy przedtem, platforma Valve z kolejnym rekordem

Epic Games Store miał odzicągnąć graczy od platformy Steam, tymczasem ta przeżywa właśnie renesans.

Jeszcze niedawno, niektórzy wieszczyli koniec i upadek platformy gamingowej - Steam. Tymczasem okazuje się, że sklep Valve jest obecnie w swojej szczytowej formie. Jak wynika z danych opublikowanych przez serwis steamdb.info, Steam zanotował rekordową liczbę jednocześnie aktywnych graczy i wynosi ona 18,801,944. Dla porównania, poprzedni szczytowy wynik pochodzi z 14 stycznia 2018 roku. Wówczas z platformy Valve jednocześnie korzystało 18,537,490 użytkowników.

Bezapelacyjnie jest to imponujący wynik, możliwe, że spory w tym udział mają, wciąż niedoceniane produkcje VR. Jak wynika z z ostatnich analiz, liczba miesięcznych użytkowników regularnie korzystających z gogli wirtualnej rzeczywistości na Steam, wzrosła do 1,3 miliona. Wyniki te pochodzą z grudnia, który okazał się być rekordowym pod tym względem miesiącem. Co więcej, w 2019 roku miesięczna liczba graczy korzystających z VR wzrosła o 75% w porównaniu do 2018 roku.

Wirtualna rzeczywistość staje się coraz bardziej popularna, a to również za sprawą coraz ciekawszych gier i programów. Przypomnijmy tylko, że zbliżająca się premiera Half Life: Alyx spowodowała, że na rynku zabrakło gogli VR - Valve Index.

źródło: roadtovr.com/steamdb.info