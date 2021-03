Steam przypadkowo wyrzucił ze sklepu... Counter Strike: Global Offensive

Jedna z najpopularniejszych gier komputerowych niespodziewanie zniknęła ze Steama. Było to małym szokiem dla setek tysięcy graczy.

Nawet taki gigant jak Steam potrafi od czasu do czasu zaliczyć głupią wpadkę. Taka właśnie miała miejsce w przypadku Counter Strike: Global Offensive. Produkcja, która wg statystyk ma ponad 700 tys. aktywnych graczy miesięcznie, zniknęła ze swojej strony w sklepie. Jeśli ktoś używał wyszukiwarki do jej znalezienia, nie pokazywała ona tej produkcji. Zamiast tego można było się dowiedzieć, że "produkt jest obecnie niedostępny w twoim regionie". Problem jednak był taki, że dotyczyły to wszystkich regionów świata. Jeśli ktoś więc chciał pobrać i zainstalować grę - nie było na to szans.

A co ciekawe - serwery gry nadal działały i osoby mające zainstalowane CS:GO mogły bawić się bez problemu. Oczywiście Steam nie usunął z platformy jednego z flagowych produktów Valve. Zamieszanie trwało 2 godziny, zaś winny okazał się bug w API platformy. W chwili obecnej strona Counter Strike: GO została przywrócona, a w chwili obecnej w rozgrywkach online toczy ze sobą boje ponad 500 tys. osób.

Źródło: VideoCardz