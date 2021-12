Steam ujawnia wyniki nowej ankiety. Windows 11 mocno do góry

Choć Steam "dorobił się" już dużych rywali, wciąż jest liderem rynku gier. A wyniki najnowszej ankiety zdradzają nam, jakie systemy i podzespoły mają gracze.

Dane zebrane przez Valve dotyczą oczywiście listopada 2021. I po raz drugi pojawia się w nich Windows 11. Jak się okazuje, korzysta z niego już 8,6% użytkowników, co jest dużym skokiem w porównaniu z wynikiem 1,9% z października. Kolejne miesiące zapewne przyniosą nam zwiększenie tej liczby, ale nie może to dziwić. Jedną z cech Windows 11 jest zwiększanie komfortu grania i jak widać - coraz więcej osób zgadza się z tą tezą.

Dominuje oczywiście Windows 10 - pod jego kontrolą działa aż 83,4% maszyn graczy. Na liście pojawił się także Windows 7 z wynikiem 3,3%. Mały bo mały, ale pokazuje, że stary system szybko nie odejdzie. Mamy z zestawieniu także OSX - 2,7% oraz Linuxa - 1,2%. Jeśli chodzi o podzespoły, to w kartach graficznych Nvidia po prostu rządzi. Układów GTX 10 używa 24,48% użytkowników, GTX 16 - 17,46%, RTX 20 - 13,83%, a pożądanych przez graczy RTX 30 zaledwie 11,23%. Jak na tym tle wypada AMD? Bardzo słabo. Najpopularniejsza jest rodzina RX 500, ale ma ona wynik zaledwie 4,56%.

Lepiej jest w procesorach. Tu Ryzeny to 31,53%, a Intele 68,45%. Jak łatwo obliczyć, daje to 99,98%, a co z pozostałymi 0,02%? Tutaj niespodziewanie pojawia się MicrosoftXTA, czyli procesor wirtualny. To dość duże zaskoczenie. Ogólnie dominują procesory 4- i 6-rdzeniowe. Jeśli chodzi o najlepsze modele procesorów, czyli 16-, 12- i 10-rdzeniowce, stanowią one łącznie zaledwie 2,32% używanych.

