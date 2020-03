Steam wprowadza centrum aktualności

"Eksperyment 009: centrum aktualności" to nowa funkcja ze Steam Labs. Jej zadanie to personalizowanie wiadomości dla gracza.

Laboratoria Steam to miejsca, w których szykowane są nowe funkcje dla graczy. Najnowszy eksperyment to Centrum Aktualności Steam. Jest ono w pełni spersonalizowane - opiera się na obserwowanych i posiadanych grach - a jego zadaniem jest informowanie graczy o nowych wydarzeniach w tych tytułach, aktualizacjach, a także pojawieniu się podobnych produkcji. Jedną z funkcji dla użytkownika jest możliwość ustawienia otrzymywania przypomnień (w postaci e-maila lub na telefon), aby nie przegapić danego wydarzenia. Można także wybrać swoje obszary zainteresowań i np. dostawać newsy o wyprzedażach czy premierach. Z lewej strony Centrum umieszczono wszystkie opcje - domyślnie są one włączone.

Centrum aktualności zostało zaprojektowane w sposób przyjazny dla urządzeń mobilnych, dzięki czemu możesz przeglądać newsy np. w podróży, na swoim smartfonie. Możesz to sprawdzić w dowolnej chwili, przechodząc na tę witrynę lub też zalogować na platformę, przejść do sklepu, a następnie aktualności - tam znajduje się link do centrum.