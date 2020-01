Steam - wystartowała wyprzedaż z okazji Chińskiego Nowego Roku

Przeceniono mnóstwo znakomitych tytułów, w tym m.in.: Star Wars Jedi: Upadły zakon czy Resident Evil 2 Remake.

Choć Chiński Nowy Rok (tym razem będzie to rok szczura) rozpocznie się dopiero jutro, to już dzisiaj, z tej okazji, wystartowała wyprzedaż na Steamie. Promocja dotyczy dziesiątek tytułów, zarówno nowszych, jak np. Star Wars Jedi: Upadły zakon, Football Manager 2020 czy Sekiro: Shadows Die Twice, jak i starszych: Dark Souls 3 czy Far Cry 5.

Na co jeszcze możecie liczyć? Poniżej znajdziecie listę, naszym zdaniem, najciekawszych promocji i gier.

A Plague Tale: Innocence - 94,95 zł

Disco Elysium - 114,39 zł

Resident Evil 2 Remake - 82,17 zł

Far Cry 5 - 62,47 zł

Dark Souls 3 - 49,99 zł

Hunt: Showdown - 118,30

Sekiro: Shadows Die Twice - 165,10 zł

Warhammer: Vermintide 2 - 26,99 zł

Star Wars Jedi: Upadły zakon - 191,92 zł

No Man's Sky - 107,49 zł

Wojna Krwi: Wiedźmińskie opowieści - 49,99 zł

The Walking Dead – 37,49 zł

The Walking Dead: Season Two – 37,49 zł

The Walking Dead: A New Frontier - 37,49 zł

The Walking Dead: The Final Season – 53,99 zł

Call of Cthulhu - 44,16 zł

Black Desert Online – 15,99 zł

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition – 80,99 zł

The Elder Scrolls Online – 31,96 zł

The Elder Scrolls Online - Elsweyr - 56,06 zł

Jeśli coś wam "wpadło w oko", to najlepiej od razu decydować się na zakup. Wyprzedaż potrwa tylko przez weekend, do poniedziałku - 27 stycznia.

źródło: Steam