Steam z nowym rekordem - ponad 20 milionów graczy jednocześnie!

Koronawirus spowodował kolejne rekordy na platformie Steam.

Steam to największa oraz jedna z pierwszych platform cyfrowej dystrybucji oraz zarządzania grami komputerowymi. Rozwiązanie to jest z nami od 2003 roku i stale bije nowe rekordy popularności.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że ludzie na całym świecie musieli chwilowo zmienić swój tryb życia. Zalecenia ze strony organizacji takich, jak WHO oraz władz państwowych skłoniły obywateli do pozostania w domu. COVID-19 spowodował, że ludzie ograniczają do minimum kontakty międzyludzkie, przez co jeszcze intensywniej wykorzystują możliwości, jakie oferuje internet.

Ograniczenie do minimum wychodzenia z domu znacząco zmniejsza ryzyko kontaktu z potencjalnymi nosicielami koronawirusa i jest obecnie najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie zarażenia. Najnowsze dane przekazana przez Valve pokazują, że wielu użytkowników Steam'a wzięło sobie zalecenia do serca i pozostało w domu. W przeciągu ostatniego weekendu (14-15 marca 2020 roku) Steam pobił kolejny rekord popularności. Z platformy skorzystało jednocześnie 20 milionów graczy.

Oznacza to, że w szczytowym momencie z platformy Steam na wszystkich dostępnych platformach korzystało 20 milionów graczy grających w różne tytuły.

Czas pobicia rekordu przypada na okres pandemii koronawirusa, co sugeruje, że ludzie faktycznie pozostali w domu i stosują się do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Również inne platformy takie, jak Xbox Live Gold czy PlayStation Plus zyskały ostatnimi czasy na popularności.

W chwili obecnej nie wiadomo, czy rekord 20 milionów graczy na Steam zostanie wkrótce pobity, ale jeżeli sytuacja na świecie nie zmieni się jest to bardzo prawdopodobne.

Część firm odpowiedzialnych za produkcję gier zmodyfikowała swoje tytuły, aby ułatwić rozgrywkę. Niantic Labs zmodyfikowało aplikację Pokemon Go tak, aby ułatwić grę bez konieczności opuszczania domu.

