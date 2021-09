Steam z potężną aktualizacją, na tę zmianę czekali wszyscy gracze

Platforma Steam otrzymała właśnie sporych rozmiarów aktualizację. Jedna z nowości ucieszy niemal wszystkich graczy.

Steam to obecnie największa i najbardziej wpływowa platforma i cyfrowy sklep dla graczy. Niestety, Valve często nie nadąża za popularnością swojego dzieła i pod wieloma względami Steam korzysta z przestarzałych rozwiązań. Każdy gracz dobrze wie, że prawdziwą męką jest pobieranie nowych gier i aktualizacji do nich. Dotychczasowy menadżer pobierania był nieczytelny i mało praktyczny. To już jednak przeszłość, Valve opublikowało aktualizację Steam, która wprowadza zupełnie nowy system pobierania i zarządzania treściami.

fot. Valve

Co dokładnie wprowadza najnowsza aktualizacja Steam? Przede wszystkim możemy cieszyć się z nowego menadżera pobierania. Pozwoli nam on m.in.: lepiej zarządzać pobieraną przez nas zawartością (łatwiejsze kolejkowanie), a także zaoferuje nam bardziej szczegółowy wgląd w postęp ściągnia.

Zobacz również:

Aktualizacja Steam – zmiany menadżera pobierania

Gdy gra/aktualizacja jest aktywnie pobierana, będzie teraz wyświetlany całkowity postęp ukończenia pobierania lub aktualizacji. Poprzednio pasek postępu wyświetlał tylko postęp pobierania zawartości, ale nie proces alokacji dysku, co mogło spowodować, że aktualizacja wyglądała na ukończoną, podczas gdy nie była.

Wszystkie częściowo ukończone pobrania/aktualizacje w kolejce będą teraz wyświetlane z wyblakłym paskiem postępu i procentem ukończenia obok, aby wyraźnie pokazać ich aktualny stan.

Nowa ikona (i) obok tytułu gry wyświetli podpowiedź z rodzajami zawartości zawartej w danej aktualizacji. Rodzaje te obejmują: zawartość gry, zawartość do pobrania lub zawartość warsztatu. Ikona ta pojawia się tylko wtedy, gdy aktualizacja nie zawiera wyłącznie zawartości gry.

Kolejkę pobierania można teraz w pełni zmienić za pomocą metody przeciągnij i upuść.

Menu kontekstowe dla aktualnie pobieranego elementu zawiera teraz opcję uruchomienia gry po zakończeniu pobierania.

Przycisk "Zobacz wiadomości" jest teraz linkiem do "Patch Notes'ów", który otworzy nakładkę z najnowszymi informacjami o łatkach dla danej gry. Będzie on wyświetlany tylko w przypadku gier, które wprowadziły wiadomości o poprawkach do nowego systemu. Link ten będzie wyświetlany tylko przy aktualizacjach, a nie świeżych instalacjach. W przypadku aktualizacji warsztatu można przejść do strony subskrybowanych elementów uporządkowanych według daty aktualizacji, wybierając z menu kontekstowego opcję "Wyświetl zaktualizowane elementy".

Na co jeszcze możemy liczyć? Między innymi na liczne poprawki błędów związanych z listą znajomych biblioteką gier, a także ulepszenia do trybu "Play Together". Pełną listę zmian i nowości, które wprowadza najnowsza aktualizacja Steam znajdziecie tutaj.

