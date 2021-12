Steam zakazany w Chinach

Valve traci rynek z setkami milionów graczy. Co jest tego przyczyną?

Valve ogólnie nie może narzekać, jednak Chiny są dla firmy bardzo trudnym terenem. Władze tego kraju już od jakiegoś czas prowadzą "krucjatę" przeciwko spędzaniu w wirtualnej przestrzeni zbyt dużej ilości czasu przez ludzi, a zwłaszcza młodszych graczy. Pojawiły się w związku z tym rozmaite zakazy i ograniczenia. Steam początkowo zyskał akceptację władz, jednak wszystkie dostępne tam produkcje musiały mieć aprobatę. Zakazane były gry z elementami hazardowymi oraz zbyt krwawe.

Valve dostosowało się do zaleceń i Chińczycy mieli okrojoną wersję platformy. Teraz jednak władze zmieniły zdanie i Steam ogólnie został zakazany - o czym raportują tysiące użytkowników na Reddicie, Twitterze oraz innych globalnych platformach społecznościowych. Strona platformy nie jest wyświetlana w Chinach, nie działa tam także aplikacja Steam. Jednak są głosy, że wszystko nadal pracuje sprawnie, może więc być to także atak na chińską wersję Steam lub po prostu jakieś przeoczenie w Great Firewall of China. Gdyby jednak oficjalnie potwierdzono usunięcie platformy z Chin, tamtejszym graczom pozostaje używanie sieci VPN aby mieć dostęp do swoich ulubionych tytułów.

