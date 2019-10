Sterowniki Nvidia gotowe na GTX 1660 Super, dodano wsparcie dla ReShade

Wraz z premierą kart graficznych GTX 1660 Super and GTX 1650 Super, Nvidia opublikowała przeznaczone dla nich sterowniki Game Ready. Nie tylko obsługują karty, ale dodają do nich ulepszenia.

Zacznijmy najpierw od tego, co oferuje nowy sterownik. Jak podaje producent, pozwoli na przyśpieszenie działania gier korzystających z DirectX w wersjach 9, 11 i 12, a nowa funkcja ReShade ma zapewnić lepsze wyostrzenie obrazu, a co za tym idzie - lepsze efekty wizualne. Poprawie uległ mechanizm Nvidia Ultra Low Latency ("NULL"), zapewniający optymalną współpracę z monitorami korzystającymi z G-Sync. Zmniejsza to czas responsywności, przekładając się na komfort prowadzonych rozgrywek. Wracając do samej funkcji ReShade - pojawiła się możliwość wybierania gier używających filtrów tego rozwiązania. Dzięki ponad 3 milionom pobrań w ubiegłym roku, ReShade korzysta z dynamicznej społeczności modderów, która tworzy niesamowite efekty przetwarzania końcowego na potrzeby gier PC. Dzięki najnowszej aktualizacji sterownika Game Ready oraz aplikacji GeForce Experience, gracze korzystający z kart graficznych GeForce uzyskują natychmiastowy dostęp do setek filtrów ReShade, które można łatwo wykorzystać w ulubionych grach używając funkcji Freestyle lub Ansel. Sterowniki można już pobierać ze strony producenta.

Acer VG272U P

A poza nowymi sterownikami, Nvidia także dzisiaj ogłosiła dołączenie siedmiu kolejnych monitorów do listy kompatybilnych z G-Sync. Są to następujące modele: Acer CG437K P, Acer VG272U P, Acer VG272X, AOC 27G2G4, Asus XG279, Dell AW2720HF oraz Lenovo Y27Q-20.