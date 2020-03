Sterowniki karty graficznej swojego smartfona już wkrótce zaktualizujesz za pomocą Google Play

Google idzie śladami Microsoftu. Już niedługo producenci będą mogli umieszczać aktualizacje sterowników w Sklepie Play.

Google zamierza wprowadzić małą rewolucje w systemie operacyjnym Android. W zeszłym roku Qualcomm ogłosił, że wprowadzi możliwość aktualizacji sterowników procesorów graficznych w swoich układach Snapdragon za pośrednictwem Sklepu Play.

Źródło: techadvisor.co.uk

Rozwiązanie to ma sporo zalet. Uaktualnione sterowniki kart graficznych przyczyniają się do poprawy wydajności i efektywności działania, a prosta metoda aktualizacji pozwoli firmie Qualcomm i producentom sprzętu na szybkie i łatwe wprowadzenie aktualizacji na wszystkie kompatybilne urządzenia. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w przypadku aktualizacji za pomocą Google Play to Qualcomm odpowiedzialny jest za wydawanie nowych wersji sterowników. Oznacza to, że producenci nie będą musieli aktualizować całego oprogramowania układowego, aby wprowadzić poprawki.

Qualcomm ogłosił właśnie, że współpracuje z Google nad stworzeniem narzędzia Android GPU Inspector, które pozwoli twórcom gier na ulepszanie i optymalizację ich tytułów. Nowe oprogramowanie umożliwia profilowanie grafiki w zależności od posiadanego układu graficznego Adreno. Dzięki temu rozwiązaniu twórcy gier mogą dokładnie przeanalizować wydajność ich gier i zaoferować "poziomie szczegółów, który wcześniej nie był osiągalny".

Dodatkowo Android GPU Inspector umożliwi dostarczanie informacji zwrotnych do Google i Qualcomm. Producent procesorów Snapdragon będzie udostępniał deweloperom zaktualizowane sterowniki w wersji beta, które eliminowały będą znalezione błędy. Po przetestowaniu i zweryfikowaniu nowe sterowniki zostaną udostępnione przez Google za pośrednictwem Sklepu Play dla wszystkich konsumentów posiadających kompatybilne urządzenia.

Qualcomm współpracuje z Google przy wykorzystaniu najnowszego smartfona Pixel 4 XL. Dzięki współpracy Google znalazło możliwość optymalizacji, która zmniejszyła wykorzystanie GPU nawet o 40 procent.

Początkowo wsparcie dla sterowników aktualizowanych za pomocą Sklepu Play pojawi się na smartfonach Google Pixel 4, Samsung Galaxy S10 (USA) oraz Galaxy Note 10 (USA).

Źródło: neowin.net