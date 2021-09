Steve Woźniak zakłada prywatną firmę kosmiczną

Współzałożyciel Apple ogłasza prywatne przedsięwzięcie kosmiczne, które ma być zupełnie inne niż reszta tego typu firm.

Kolejne wielkie nazwisko branży technologicznej rozpoczyna przygodę z przemysłem kosmicznym.

Współzałożyciel Apple, Steve Woźniak zapowiedział na Twitterze prywatną firmę kosmiczną, która ma być inna niż wszystkie.

Czym dokładnie będzie zajmować się enigmatyczna firma? Prawdopodobnie więcej informacji ujawni nadchodząca konferencja AMOS już w tym tygodniu, gdzie pojawią się również potencjalni inwestorzy.

Pod postem na Twitterze pojawił się również swego rodzaju zwiastun, który może dostarczać pewnych wskazówek co do celu powstającej firmy, w tym nagrania z poprzednich startów rakiet i lotów kosmicznych. Niektóre źródła uważają, że Privateer Space, bo taką nazwę ma nosić firma, będzie zajmować się usuwaniem kosmicznych śmieci z ziemskiej orbity. Czy jednak tak będzie?

To, co wzbudza największe zainteresowanie to fakt, że Woźniak określany jest maniakiem technologicznym, więc nowe przedsięwzięcie rzeczywiście może być czymś zupełnie innym od reszty.

