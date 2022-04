Stewardesa - sezon 2. Data premiery, obsada i ciekawostki. Co musisz wiedzieć?

Co wiemy o kontynuacji serialu z gwiazdą The Big Bang Theory w roli głównej? Zebraliśmy najważniejsze informacje.

Spis treści

Stewardesa | zdjęcie: HBO Max

Stewardesa

Tytuł oryginalny: The Flight Attendant

Gatunek: Thriller

Produkcja: USA

Liczba sezonów: 2

Liczba odcinków: 16

Czas emisji: 2020 - 2022

Tytułowa Stewardesa, Cassie (Kaley Cuoco), prowadzi beztroskie życie latając do różnych zakątków świata. Wszystko wywraca się do góry nogami po nocy spędzonej w towarzystwie pewnego pasażera. Kobieta budzi się w niewłaściwym hotelu, obcym łóżku i ze zwłokami obok. Cassie próbuje przypomnieć sobie, co się stało, lecz napotyka na różne przeszkody.

Historia oparta na motywach książki Chrisa Bohjaliana.

Sezon 1

Cassie Bowden, stewardesa w luksusowej linii lotniczej, poznaje Alexa Sokolova (Michiel Huisman), z którym spędza upojny, romantyczny wieczór. Rano odkrywa jednak, że mężczyzna nie żyje, ponieważ ​​ktoś poderżnął mu gardło. Wiedząc, że jest ostatnią osobą, która była z nim widziana, ucieka z miejsca zbrodni.

Zobacz również:

Kobieta skupia się na wydarzeniach z przeszłości, jak i teraźniejszości, próbując dowiedzieć się kim jest zabójca mężczyzny. Widzowie dowiadują się również o jej alkoholizmie napędzanym śmiercią ojca.

Stewardesa odkrywa, że rodzina Alexa była zaangażowana w wiele nielegalnych interesów, w tym sprzedaż broni jądrowej. Cassie zaczyna przyciągać uwagę FBI, jak i współpracowników rodziny Sokolov, narażając siebie, swoją najlepszą przyjaciółkę Annie (Zosia Mamet) i Maxa (Deniz Akdeniz) na niebezpieczeństwo.

Z pomocą agentki Mirandy (Michelle Gomez), odkrywa, że ​​Alex ukradł pieniądze skorumpowanej rodzinie i ukrył kody w kopii Zbrodni i kary Dostojewskiego, która znalazła się w jej posiadaniu.

Cassie czując się rozgrzeszona z przeszłości i chcąc rozpocząć nowy rozdział, ponownie spotyka się z przyjaciółmi i bratem, gdy okazuje się, że jej przyjaciel Shane (Griffin Matthews) jest agentem CIA.

Stewardesa / HBO Max

Sezon 2

Mimo, iż Cassie nie jest już podejrzaną o morderstwo, wciąż nie może czuć się bezpiecznie.

Po przeprowadzce do Los Angeles i walce o trzeźwość, Cassie pracuje dla CIA. Odkrywa jednak, że ktoś próbuje wrobić ją w poważną zbrodnię i wplątuje się w kolejną międzynarodową aferę.

Showrunner produkcji, Steve Yockey dodał też, że drugi sezon będzie jak nowy film Hitchcocka, do którego wpadnie Cassie. Aktorka, Kaley Cuoco o swojej postaci mówi:

Cassie stara się żyć trzeźwo, a także stara się być tą "zabawną Cassie". Myśli, że nie jest rozrywkowa, gdy nie pije. (...) próbując żyć normalnie, bardzo szybko uczy się, że to się w jej przypadku nie sprawdza. Patrzy na życie w czerni i bieli.

Obsada

W serialu pojawi się matka Cassie, Lisa, którą zagra Sharon Stone.

źródło: instagram.com/kaleycuoco/

Sezon obejmuje również nowych członków obsady, w tym Mae Martin, Mo McRae, Callie Hernandez i JJ Soria. Oprócz nich ponownie wystąpią aktorzy znani z pierwszego sezonu Stewardesy:

Zosia Mamet,

Griffin Matthews,

Deniz Akdeniz,

Rosie Perez,

T.R. Knight,

Yasha Jackson,

Audrey Grace Marshall.

Premiera - kiedy i gdzie?

Premiera drugiego sezonu serialu Stewardesa odbędzie się 21 kwietnia 2022 roku na serwisie streamingowym HBO Max.

Zobacz także: Bridgertonowie 3 - data premiery, obsada i ciekawostki. Co musisz wiedzieć?