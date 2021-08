Still Life 2 dostępne za darmo. Sprawdź, jak odebrać grę

W serwisie Indiegala możemy za darmo odebrać kontynuację świetnej przygodówki, Still Life 2.

W zeszłym tygodniu informowaliśmy o tym, że w serwisie Indiegala można za darmo pobrać grę Still Life. Teraz została dodana kontynuacja, którą możemy odebrać całkowicie bezpłatnie.

Still Life 2

Still Life 2 jest bezpośrednią kontynuacją poprzedniej części. Po rozwiązaniu sprawy seryjnego zabójcy z Chicago, Victoria McPerson podejmuje się kolejnego śledztwa. Tym razem trafi do stanu Maine. Audrey Dunnigan została brutalnie zamordowana, a jej ciało po śmierci dokładnie umyte. Schemat działanie wskazuje na psychopatycznego zabójcę ze Wschodniego Wybrzeża. Agentce FBI chce pomóc ambitna dziennikarka. Zdecydowała się, aby przekazać władzom zgromadzone przez siebie dowody. Przed spotkaniem zostaje porwana przez podejrzanego i musi walczyć o życie. W Still Life 2 wcielimy się w postać agentki FBI oraz dziennikarki.

Wystarczy zalogować się na swoje konto w serwisie Indiegala, aby dodać grę za darmo do swojej biblioteki. Nadal można także pobrać pierwszą część Still Life.

