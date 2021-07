Still Life - mroczna przygodówka dostępna za darmo. Sprawdź, jak odebrać

Aktualnie można za darmo pobrać Still Life, mroczną przygodówkę od studia Microids.

W serwisie Indiegala.com można aktualnie dodać do swojego konta grę Still Life. Jest to mroczna przygodówka od studia Microids, twórców m.in. Syberii. Wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie i dodać produkcję do kolekcji.

W Still Life wcielamy się w postać Victorii McPerson, agentki FBI, która musi rozwikłać zagadkę serii zbrodni w Chicago. Jak się okazuje, zbrodnie mają swoje korzenie w przeszłości, dlatego wracamy do roku 1929, aby w ciele dziadka Victorii zebrać niezbędne dowody i poszlaki.

