Stormshield – rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo sieci firmowych

Każdego dnia jesteśmy narażeni na ataki cyberprzestępców, którzy chcą wykraść dane. Niestety, samo przestrzeganie zasad bezpieczeństwa może nie wystarczać. Z pomocą przychodzi Stormshield, europejski lider branży bezpieczeństwa IT, który dostarcza nowoczesne rozwiązania chroniące sieć przed zagrożeniami. Sprawdźmy, co oferuje UTM tej marki.

Spis treści

Aby zrozumieć to, czym jest rozwiązanie oferowane przez Stormshield powinniśmy na początku zapoznać się z definicją zapory sieciowej typu UTM. Unified threat management to tak naprawdę zbiór funkcji, które mają na celu ochronę sieci na wielu płaszczyznach. Jest to świetne rozwiązanie dla administratorów, bowiem w jednym urządzeniu UTM uzyskujemy dostęp do szeregu narzędzi pomagających w ochronie sieci. Kolejną zaletą jest automatyzacja zarządzania różnymi procesami, co oczywiście zmniejsza podatność na ataki cyberprzestępców.

UTM – czym jest kompleksowe urządzenie zabezpieczające sieć?

W zależności od wielkości sieci wykorzystuje się różne rozwiązania UTM, co w przypadku marki Stormshield oznacza fizyczne urządzenie lub maszynę wirtualną (gotowy virtual appliance). Jednak niezależnie od tego, jakie wybierzemy, wszystkie łączy najważniejsza cecha – bezpieczeństwo danych. W ramach tego rozwiązania uzyskujemy przede wszystkim sieciowy firewall, czyli tak zwaną zaporę ogniową, mającą na celu zabezpieczenie sieci przed zewnętrznymi atakami. UTM oferuje również blokadę witryn, które mogą spowodować pobranie niebezpiecznego oprogramowania. Opisywane rozwiązanie powinno również być wyposażone w kontrolę aplikacji, która pozwoli administratorowi na odpowiednie ustawienie dostępu i ewentualną blokadę oprogramowania, które może zmniejszyć produktywność pracowników.

Powinniśmy również zwrócić uwagę na dostępność ochrony przed spamem, który niestety jest dużym problemem nie tylko ze względu na ilość niechcianych wiadomości, lecz także na zawartość. Czasami może dojść do sytuacji, że pracownik kliknie w link, który zawiera szkodliwą treść. Takie łącze może spowodować pobranie ransomware, malware, bądź innego oprogramowania mającego na celu kradzież naszych danych. Ma ona pomóc w automatycznej blokadzie zagrożeń, co ułatwi pracę administratorom sieci.

Stormshield, czyli europejski lider branży bezpieczeństwa IT

Rozwiązanie typu UTM cechuje się połączeniem wszystkich funkcji, jakie mają zabezpieczyć sieć firmową. Mowa między innymi o antywirusie, zaporze wraz ze zintegrowanym modułem IPS, sandboxingu, urlfilteringu czy filtrze antyspamowym. Stormshield to przede wszystkim intuicyjna i prosta obsługa, a także wspomniane, kompleksowe podejście, które sprawia, że nie trzeba angażować dużych środków oraz specjalnej kadry administratorów, aby zapewnić bezpieczeństwo sieci. Potwierdzeniem skuteczności rozwiązania może być to, że jest ono wykorzystywane w Unii Europejskiej i NATO, czyli podmiotach cechujących się szczególnym znaczeniem dla gospodarki. Świadczy o tym zaufanie wielu popularnych przedsiębiorstw, takich jak Renault, Orange czy Carrefour. Rozwiązanie Stormshield potwierdza swoją jakość za sprawą wielu certyfikatów, między innymi NATO, EU Restricted, ANSSI EAL3+ oraz EAL4+.

Zastosowanie unikatowej architektury sprawia, że produkty cechują się skuteczną ochroną oraz wysoką wydajnością. Na uwagę zasługuje innowacyjne podejście do systemu IPS, który jest zintegrowany z zaporą już na poziomie jądra systemowego. Stormshield blokuje ruch, który uzna za niebezpieczny, a także usunie szkodliwą zawartość, by ostatecznie dostarczyć bezpieczne dane np. w postacistrony internetowej. W skład podstawowej funkcjonalności Stormshield oprócz firewalla z IPS wchodzą również, VPN (IPSec w trybie site-to-site, client-to-site, SSLVPN), , kontrola aplikacji i urządzeń mobilnych, sygnatury kontekstowe, analiza ruchu sieciowego na poziomie protokołów. Niezależnie od urządzenia, które wybierzemy, administrator zyskuje bezpłatne wsparcie techniczne w języku polskim. Co ciekawe, jako jedno z nielicznych, rozwiązanie Stormshield zostało profesjonalnie przetłumaczone, co może znacznie ułatwić jego zarządzanie.

Dlaczego warto?

Przede wszystkim zyskamy wysoką wydajność, gdyż ochrona naszej sieci firmowej jest zależna od mocy obliczeniowej. Najważniejsze jest to, że Stormshield zapewni skuteczność w kwestii bezpieczeństwa, a także zdalne zarządzanie z poziomu konsoli internetowej, co bardzo ułatwia pracę administratora. Dlatego niezależnie, czy potrzebujemy rozwiązanie do zabezpieczenia sieci, modułu VPN czy po prostu kontroli stron Internetowych otrzymujemy narzędzie na najwyższym poziomie na wielu płaszczyznach.

Analizując funkcjonalność rozwiązania Stormshield, warto również zwrócić uwagę na skalowalność zwłaszcza w przypadku maszyn wirtualnych. Produkty te zostały zaprojektowane tak, aby administrator mógł rozbudować je w przyszłości o nowe funkcje i moduły, gdyż wszyscy wiemy, że potrzeby firmy mogą się zmienić w przyszłości.

Wybrane rozwiązania Stormshield

Przeglądając ofertę przedsiębiorstwa, możemy znaleźć urządzenia, które skutecznie ochronią sieć zarówno w niewielkich firmach, jak i dużych przedsiębiorstwach. Niezależnie od tego, jaki wariant wybierzemy, zawsze zyskujemy wysoki stopień ochrony, pełne wsparcie oraz oprogramowanie dostępne w języku polskim.

Przykładowym rozwiązaniem jest SN160, czyli świetny wariant dla małych firm oraz oddziałów zewnętrznych. Wybierając ten model, zyskujemy przepustowość Firewalla i IPS na poziomie 1 Gbps, z kolei w przypadku VPN mówimy o 74 Mpbs. Urządzenie wyposażono w pięć gigabitowych portów (1+4 Switch). Za pamięć odpowiada karta SD, jednak należy pamiętać, że nośnik musimy dokupić indywidualnie. Warto zauważyć, że SN160 wyposażono w chłodzenie pasywne, dzięki czemu urządzenie praktycznie nie generuje żadnych dźwięków. W przypadku rozwiązań Stormshield wyróżniamy również wersje modelowe z dopiskiem litery W. Jak nietrudno się domyślić, chodzi o warianty z funkcją rozwiązania bezprzewodowego.

Kolejne urządzenia – SN210 oraz SN2010W różnią się przede wszystkim większą przepustowością oraz interfejsami sieciowymi. W tym przypadku mówimy o 2 Gbps dla Firewalla, 1,6 Gbps dla IPS, 140 Mbps dla VPN. W kwestii interfejsów, mamy do dyspozycji 2 + 6 porty (Switch). Idąc dalej, mamy warianty SN310 i SN510, które są sugerowane dla średnich i dużych firm.

Jeśli nasza architektura jest już naprawdę złożona, warto zainteresować się modelami SN710 i SN910, gdzie ten drugi cechuje się łącznością światłowodową na poziomie 10 Gb. Stormshield oferuje również rozwiązania modularne, takie jak SN2100 umożliwiające rozbudowanie nawet o kilka modułów, w tym interfejsy o przepustowości 40 Gbps.

Wymagający klienci mogą wybrać wariant SN3100, a także SN6100, który oferuje przepustowość na poziomie 140 Gb/s, co spełnia wymogi zarówno infrastruktury obecnej, jak i przyszłej. Jest to też rozwiązanie z największą ilością portów (do 58 Ethernet) oraz światłowodem o wysokiej przepustowości. Krótko mówiąc, Stormshield SN6100 to model skierowany dla najbardziej wymagających zastosowań.

Marka posiada w swojej ofercie także takie urządzenia jak SNi20 oraz SNi40. Są to rozwiązania bezpieczeństwa dla systemów przemysłowych, a więc zabezpieczenia sieci, które pracują w trudnych warunkach, gdzie pojawia się pył, występują wstrząsy lub panuje niska bądź wysoka temperatura.

Rozwiązania Stormshield – kompleksowa ochrona przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości sieci

Zintegrowany system ochrony sieci klasy Next Generation Firewall i UTM – Stormshield to fantastyczne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, którym zależy na bezpieczeństwie danych. Unikatowa architektura sprawia, że produkty oferowane przez koncern Airbus Group słyną ze skutecznej ochrony oraz wysokiej wydajności. Wykorzystując rozwiązanie Stormshield możemy być pewni, że niebezpieczny ruch zostanie zablokowany, a administrator będzie mógł w prosty sposób zarządzać systemem sieciowym dzięki profesjonalnie spolszczonemu oprogramowaniu. W razie pytań, do jego dyspozycji dostępny jest polski support, który chętnie pomoże w niejasnych sytuacjach.

Dowodem na skuteczność rozwiązania Stormshield jest liczba organizacji, które już korzystają z usług przedsiębiorstwa. Mowa o ponad 900 firmach, 800 instytucjach państwowych, 100 placówkach medycznych czy 120 szkolnych.