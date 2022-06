Stranger Things 4 – Vecna jest ojcem Jedenastki?! Szalona teoria fanów

Pojawienie się w czwartym sezonie Stranger Things potwora o imieniu Vecna, wprowadziło jeszcze więcej zamieszania do świata Jedenastki i jej przyjaciół. Finał 7 odcinka przyniósł wyjaśnienie wielkiej tajemnicy, ale być może z Vecną związane jest więcej sekretów, niż nam się do tej pory wydawało. Przekonajcie się, o co chodzi w teorii o pokrewieństwie Vecny i Jedenastki.

fot. https://www.instagram.com/strangerthingstv/