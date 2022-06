Stranger Things 4, część 2. Teorie i spekulacje – czy to w ogóle możliwe?

Emocje przed finałem czwartego sezonu Stranger Things rosną z dnia na dzień, a teorie spiskowe pączkują niczym grzyby po deszczu. Podczas ostatniego miesiąca fani nie marnowali czasu i na wszystkie sposoby starali się przewidzieć pomysły braci Duffer. Zebraliśmy dla Was 10 najciekawszych teorii na temat zakończenia Stranger Things 4. [SPOILERY]

Spis treści

W sezonie 1 to Vecna porwał Willa

Demogorgony są przerażające, ale żadne z nich tytany intelektu. Rozrywają ofiary na strzępy, nie bawiąc się w subtelności. Po spotkaniu z demogorgonem w pierwszym sezonie Stranger Things Will jednak nie tylko nie zginął, ale odbył niechcianą podróż do Upside Down. Stąd wzięła się teoria, że Willa tak naprawdę porwał Vecna.

Na korzyść tej koncepcji świadczy, fakt, że gdy Will chowa się w domu i widzi przez szybę w drzwiach sylwetkę potwora, zamek w drzwiach otwiera się samoistnie – jakby poruszany mocą telekinezy. Demogorgony raczej takich zdolności nie posiadały, w przeciwieństwie do Henry;ego Creela. Co więcej, duże znaczenie w przetrwaniu Willa miała muzyka – a konkretnie piosenka Should I Stay or Should I Go.

Will pomaga Vecnie

Według pokrewnej teorii, Will nie wydostał się z Upside Down zupełnym przypadkiem. Został raczej wypuszczony przez Vecnę, by pełnić rolę uśpionego agenta. Z pewnością zagadką jest dziwne zamrożenie w czasie Upside Down – przypomnijmy, że bohaterowie odkrywają, że czas zatrzymał się tam na roku zniknięcia Willa. Trudno nie uznać tego za znak ogromnego powiązania chłopaka z demonicznym wymiarem. Niektórzy fani uważają też, że gdy Will znów pojawi się w Hawkins stanie się pierwszym celem potwora i zginie.

Vecna, fot. Netflix

Vecna jest ojcem Jedenastki

O tej teorii pisaliśmy już w artykule Stranger Things 4 – Vecna jest ojcem Jedenastki?! Szalona teoria fanów. W skrócie: część fanów uważa, że podobieństwo mocy Jane i Jedynki nie jest przypadkowe. Według całkiem spójnej, choć niepokojącej teorii, doktor Brenner użył materiału genetycznego Henry'ego Creela do stworzenia innych super dzieci.

Pani Kelly jest wspólniczką Vecny

Sympatyczna szkolna pedagożka jako pomocniczka szalonego potwora? Na pierwszy rzut oka ta teoria wydaje się mocno naciągana, ale przyjrzyjmy się faktom. Pani Kelly jest wspaniałym źródłem informacji o straumatyzowanych dzieciakach. Czy Kelly mogłaby pomagać Vecnie z własnej woli czy raczej pod przymusem, tego nie wiadomo. Jeśli jednak dobrze przyjrzycie się psycholożce, zauważycie, że nosi naszyjnik z zawieszką w kształcie starego zegara.

Pani Kelly, fot. Netflix

Will jest gejem

Spekulacje na temat orientacji Willa od dłuższego czasu spędzają sen z powiek sporej rzeszy fanów. Zwolennicy tej teorii uważają, że Will jako jedyny nie ma dziewczyny i zbytnio go to nie martwi. Pojawiają się też spekulacje, że tajemniczy obraz, który maluje chłopak to portret Mike'a, sekretnego obiektu uczuć Willa. Przeciwnicy teorii twierdzą, że Willowi nie w głowie dziewczyny, bo jest straumatyzowanym dzieciakiem, który najchętniej wróciłby do czasów beztroskich sesji D&D i halloweenowych przebieranek.

Steve zostanie zabity

Prawdopodobnie wszyscy fani Stranger Things szykują się na śmierć, któregoś z najważniejszych bohaterów. Steve "The Hair" Harrington to jedna z najbardziej uwielbianych postaci i jego odejście na pewno mocno zaboli, ale z drugiej strony będzie świadectwem klasy scenarzystów. Steve może zginąć w bezpośrednim starciu z Vecną, ale swoją rolę mogą też odegrać rany zadane przez demonietoperze. Może nie bez powodu Robin martwiła się o zainfekowanie wścieklizną... Pogryzienie przez demoniczne stwory musi mieć ponure konsekwencje.

Czy Steve po prostu umrze? A może zmieni się w kolejnego stwora, z którym będą walczyć bohaterowie? Przyjaciele, którzy muszą zabić zainfekowaną bliską osobę, to znany motyw z filmów o zombie – czy jednak Dufferowie będą w stanie tak strasznie złamać serca fanów?

Steve, pogromca potworów fot. Netflix

Eddie jest numerem Dziesięć

Kojarzycie scenę, gdy Eddie mówi Chrissy, że w gimnazjum nosił krótko ostrzyżone włosy? Albo te bransoletki, które założyciel Hellfire Club stale nosi na ręku? Według niektórych ma to być znak, że Eddie również przebywał w laboratorium Brennera, a na ręku skrywa tatuaż z numerem 10. Po ataku Jedynki na dzieci i pracowników wydawało się, że chłopiec zginął, ale może jedynie stracił moce i został wypuszczony z ośrodka?

Eddie zostanie zabity

Bracia Duffer mają szczególny talent do pisania świetnych postaci drugoplanowych, które szybko podbijają serca fanów i niemal równie szybko giną. Barb, Bob, Aleksiej, czy nawet okropny, acz intrygujący Billy nie przetrwali zbyt długo. Nic więc dziwnego, że wielu fanów drży o życie Eddiego, który już po pierwszym odcinku stał się objawieniem sezonu. W trailerze widzimy, jak Eddie daje gitarowy popis w samym środku Upside Down – część osób podejrzewa, że Munson zagra, by uratować Nancy, po czym zginie zabity przez demoniczne stwory.

Czy Eddie jest Dziesiątką? fot. Netflix

Kampania D&D jako wróżba klęski

Sezon 4 ma o wiele bardziej ponury klimat niż poprzednie odsłony serialu, a bracia Duffer nie ukrywają, że Vecna będzie twardym orzechem do zgryzienia. Wielu widzów uważa, że bohaterowie poniosą klęskę – taki wynik starcia miał zapowiadać finał rozgrywki D&D z pierwszego odcinka tego sezonu.

Przypomnijmy, że podczas finału kampanii D&D Eddiego, bohaterowie musieli zmierzyć z mrocznym kultem skupionym wokół Vecny. Kluczem do pokonania przeciwnika było wyrzucenie 20. Niektórzy fani skojarzyli liczbę oczek z numerami dzieci w laboratorium. Oprócz Jane (Jedenastki), w serialu pojawiła się jeszcze jedna dziewczyna z supermocami, czyli Kali, zwana Ósemką. Według niektórych przybędzie ona na pomoc, ale to nie wystarczy, by pokonać Vecnę, bo 11+8=19.

Erica zabije Vecnę

Podczas rozgrywki D&D bohaterowie mieli małe szanse na wyrzucenie 20, ale udało się to za sprawą Eriki. Na tej podstawie pojawiły się spekulacje, że Vecnę pokona nie Jedenastka, ale nieco przypadkowa osoba, być może właśnie Erika. Oczywiście mogłoby się to wydarzyć dopiero w 5 sezonie. Miejmy tylko nadzieję, że zabicie supervillaina przez najmniej spodziewaną osobę nie wypadnie tak absurdalnie jak w Grze o Tron.

