Stranger Things 4, część 2 - premiera, kim jest Vecna, kto umarł? Wszystko, co wiemy o finale hitu Netflixa

Szukasz informacji o premierze lub zastanawiasz się kim jest Vecna bądź kto umrze w Stranger Things? Zbieramy najważniejsze informacje na temat finału 4 sezonu Stranger Things.

Stranger Things – najważniejsze informacje

Tytuł serialu - Stranger Things

- Stranger Things Twórcy - Matt i Ross Duffer (The Duffer Brothers)

- Matt i Ross Duffer (The Duffer Brothers) Liczba potwierdzonych sezonów – 5

– 5 Liczba odcinków - 34

- 34 Czas emisji – 2016 - 2022

– 2016 - 2022 Gatunek - Science fiction, horror

- Science fiction, horror Kraj produkcji - USA

- USA Obsada - Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Dacre Montgomery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Cara Buono, Matthew Modine

Stranger Things to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych i najlepszych seriali stworzonych przez Netflix. Pierwszy sezon miał premierę w 2016 roku i praktycznie od razu znalazł się w kanonie popkultury. Bracie Dufferowie bardzo umiejętnie łączą ze sobą klimat lat 80-tych wraz z horrorem i science-fiction żywcem wyjętymi z tamtej epoki. W serialu znajdziemy mnóstwo nawiązań do innych dzieł, które w większości uznawane są w tym momencie za kultowe. W tym momencie na Netflix dostępne są 34 odcinki serialu, w tym 7 epizodów składających się na 1 część 4 sezonu. Na wielki finał będziemy musieli jeszcze poczekać.

Stranger Things 4, część 2 - data premiery

Finałowe odcinki, czyli 8 i 9 epizod dopiero przed nami. Pojawią się one na Netflix 1 lipca tego roku. Od dnia premiery obydwa będą dostępne na platformie.

Stranger Things (fot. Netflix)

Stranger Things - dlaczego 4 sezon jest podzielony?

Twórcy Stranger Things są świadomi tego, że serial to nie tylko opowieść o Jedenastce. Znajduje się tutaj mnóstwo postaci, które widzowie szczerze pokochali na przestrzeni lat. Bracia Dufferowie chcieli, aby każda z nich otrzymało odpowiednią i wystarczającą ilość czasu na ekranie, aby opowiedzieć ich osobiste historie. W związku z tym 4 sezon Stranger Things jest wyjątkowo długi. Pojedyncze odcinki trwają ponad godzinę (okolice 1:17). Jest to tak na prawdę materiał nawet na dwa sezony. Twórcy wraz z platformą Netflix postanowili podzielić ten sezon, aby dać widzom nieco oddechu. W związku z tym dwa finałowe odcinki zobaczymy 1 lipca.

Stranger Things 4 | Volume 2 | Teaser

Stranger Things 4 - rekordowo długi finał

Wszystkie odcinki 4 sezonu Stranger Things są wyjątkowo długie. Finał jednak jeszcze bardziej przekroczy te granice. Mówi się, że dwa ostatnie epizody, czyli Papa oraz The Piggyback mogą trwać nawet po 2 godziny każdy.

Stranger Things (fot. Netflix)

Stranger Things 4 - podsumowanie serialu

Podczas seansu pierwszej części 4 sezonu Stranger Things uciekły wam jakieś szczegóły dotyczące fabuły, postaci lub miejsc? Zakończenie jest skomplikowane, zaskakujące i złożone z wielu elementów, dlatego postanowiliśmy stworzyć podsumowanie pierwszej części, które znajdziecie TUTAJ. W czasie oczekiwania na finał 4 sezonu, warto odświeżyć sobie najważniejsze informacje.

Przygotowaliśmy także streszczenie wszystkich odcinków, które do tej pory pojawiły się na Netflix. Znajdziecie je TUTAJ.

Znamy długość finału 4 sezonu [6.06.2022]

Poznaliśmy oficjalną długość finałowego odcinka 4 sezonu Stranger Things. Mówiło się, że 9 epizod może trwać nawet 2,5 godziny. Na twitterowym kanale scenarzystów serialu pojawiła się jednak informacja, która mówi, że finał będzie krótszy niż zakładano. Nie jest to jednak bardzo duża różnica, ponieważ już teraz możemy przygotować się na 2 godziny i 19 minut seansu.

Official finale runtime: 2 hours and 19 minutes

Pierwsze zdjęcie z sezonu 4B [7.06.2022]

W serwisie Empire pojawiło się pierwsze zdjęcie z 2 części 4 sezonu Stranger Things. Pokazuje ono zdeterminowaną Jedenastkę, która wydostała się z Laboratorium. Szykuje się epicki finał.

Stranger Things (fot. Netflix/Empire)

Finał 4 sezonu będzie niezwykle emocjonujący i filmowy [7.06.2022]

Każdy, kto myślał, że 4 sezon jest już na tyle duży, że więcej nie da się z niego wyciągnąć, może być błędzie. Ross Duffer w rozmowie z magazynem Empire powiedział, że 9, finałowy epizod jest najbardziej ambitnym projektem, z jakim mieli do tej pory do czynienia.

W finałowym odcinku jest godzinny fragment, który po prostu się nie kończy. To najbardziej skomplikowana rzecz, jaką kiedykolwiek próbowaliśmy zrobić.[...] czas trwania jest długi nawet jak na film. A potem - cóż, wszystko idzie w diabły.

Czy uda się pokonać Vecnę? Bracia Dufferowie tego nie zdradzili, jednak możemy spodziewać się epickiego polowania na przerażającego wroga. Ross porównał to do kultowych horrorów.

Jedną z naszych ulubionych rzeczy w horrorach jest obserwowanie, jak nasi bohaterowie są proaktywni. Wiesz, kiedy w The Lost Boys decydują się ścigać wampiry? Fajnie jest patrzeć, jak ludzie obmyślają plan i próbują przechytrzyć złoczyńcę. O to właśnie chodzi w części drugiej. Ale oczywiście nie wszystko idzie zgodnie z planem…

Jedenastka wróci do Hawkins? Wszystko na to wskazuje [8.06.2022]

Kilka dni temu pojawiło się nowe zdjęcie z finału 4 sezonu Stranger Things, które mówi wprost, że Jedenastce udało się wydostać z laboratorium. Dziewczyna przedstawiona jest na pustyni w okolicach wejścia do bazy. Z okazji Geeked Week Netflix opublikował nowe zdjęcia. Na jednym z nich możemy zobaczyć ekipę z Hawkins a wśród nich jest Jedenastka.

Nie wyobrażam sobie, żeby dziewczyna nie dotarła do końca 4 sezonu do Hawkins, aby uratować miasto i swoich przyjaciół.

Nowe zdjęcia możecie zobaczyć poniżej.

Stranger Things 4 (fot. Netflix)

Stranger Things 4 (fot. Netflix) Stranger Things 4 (fot. Netflix)

Główni bohaterowie zaczną umierać w finale? [9.06.2022]

Możliwe, że wraz z zakończeniem 4 sezonu Stranger Things przyjdzie nam się także pożegnać z którymś z głównych bohaterów. Bracia Dufferowie nie mówią o tym wprost, jednak sugerują, że każdy jest zagrożony.

Chcieliśmy, aby przez cały sezon było czuć, że wszyscy są w niebezpieczeństwie. Czuliśmy, że nie da się tego zrobić tak dobrze, kiedy byli słodkimi dzieciakami. Ale teraz, wiecie, życie każdego z nich jest zagrożone.

Kilka słów o przyszłości Max [10.06.2022]

Wiele wskazuje na to, że jedną z kluczowych postaci dla finału 4 sezonu będzie Max. Sadie Sink, aktorka wcielająca się w jej postać w rozmowie z serwisem Netflix Tudum powiedziała:

Wejdziemy głębiej w to, gdzie ona [Max dop. red.] była mentalnie przed wydarzeniami z 4 sezonu. Bardzo uderzające jest spojrzenie na to, dlaczego zdecydowała się walczyć. Max będzie musiała zrobić krok naprzód. Mała kilka dość odważnych scen w 1 części. Ale w drugiej - to jest dla niej fundamentalne. Ona naprawdę musi zaryzykować.

Jej jako jedynej udało się uciec w pierwszej części spod działania Vecny. Być może to właśnie Max będzie kluczem do pokonania potwora w finałowych odcinkach.

4 sezon Stranger Things na świetnych plakatach [14.06.2022]

Netflix nawiązał współpracę z brazylijskim pop-artowym artystą, który stworzył plakaty nawiązujące do każdego z odcinków 4 sezonu Stranger Things. Do tej pory oficjalnie w sieci pojawiły się dwie prace. W najbliższych dniach możemy spodziewać się kolejnej dawki obrazów. W oczekiwaniu na finał 4 sezonu wszyscy fani mogą zobaczyć nowe rzeczy związane z tą serią, które stworzył Butcher Billy.

Plakat - odcinek 1 (fot. Netflix/Butcher Billy) Plakat - odcinek 2 (fot. Netflix/Butcher Billy)

Nowe zdjęcia z finału 4 sezonu [14.06.2022]

Stranger Things (fot. Netflix) Stranger Things (fot. Netflix) Stranger Things (fot. Netflix) Stranger Things (fot. Netflix)

Finał 4 sezonu na epickim zwiastunie [21.06.2022]

Netflix opublikował zwiastun dwóch ostatnich odcinków 4 sezonu Stranger Things. Trzeba przyznać, że klimat tego materiału robi wrażenie. Jeśli finałowe odcinki będą utrzymane w takiej samej konwencji, czekają nas 4 godziny ciężkiego, nieco przytłaczającego i epickiego widowiska. Całość możecie zobaczyć poniżej.

Finał Stranger Things bez happy endu [27.06.2022]

Już wkrótce będziemy świadkami dwóch ostatnich odcinków 4 sezonu Stranger Things. Bracia Dufferowie jasno dali do zrozumienia, że ten finał będzie inny niż do tej pory. Nie mamy co spodziewać się happy endu, który pozytywnie zakończy historię opowiadaną w najnowszym sezonie. W rozmowie z TVLine Matt Duffer powiedział:

Sezon 4B jest nieco mniej optymistyczny niż było to w przypadku poprzednich finałów, ponieważ nasze postacie są w nietypowej, niekorzystnej sytuacji, bo są ze sobą rozdzielone. Więc to jest punkt kulminacyjny, który wywołuje zupełnie inne odczucia.

Doskonale pamiętamy, że w poprzednich sezonach ostatnie minuty finałowych odcinków były swego rodzaju świętowaniem zwycięstwa. Mimo tego, że widzieliśmy, że mrok wraca i bohaterom nadal grozi niebezpieczeństwo, to oni cieszyli się, że udało im się pokonać zło. Tym razem będzie inaczej. Czy zamiast wspólnego świętowania zobaczymy pogrzeb jednego z bohaterów?

Tak powstał Vecna [28.06.2022]

Vecna to jeden z najbardziej charakterystycznych i ikonicznych czarnych charakterów w Stranger Things. Postać powstawała od 2019 roku a jak sami wiemy, efekty są powalające. Twórcy od początku chcieli, aby nie była to postać stworzona przez efekty specjalnie, ale pełna charakteryzacja. Miało to wzbudzać większy strach u aktorów.

Tworząc Vecnę twórcy inspirowali się m.in. serialami HBO, takimi jak Czarnobyl i Gra o Tron. Szczególny wpływ na ostateczny wygląd potwora ze Stranger Things miał Nocny Król. Już wkrótce ponownie na ekranach zobaczymy bestię z Drugiej Strony. Premiera finałowych odcinków już 1 lipca.

Co stanie się w finale Stranger Things? [29.06.2022]

Już tylko dni dzielą nas od wielkiego finału Stranger Things. W sieci znajdziemy całą masę teorii fanów na temat tego, co może wydarzyć się w dwóch ostatnich odcinkach 4 sezonu hitu Netflixa. Zebraliśmy dla was najciekawsze z nich. Cały artykuł przeczytacie TUTAJ.

Steve umrze w finale 4 sezonu? Netflix podgrzewa atmosferę [30.06.2022]

Już jutro premierę mają dwa ostatnie odcinki 4 sezonu Stranger Things. Wiele osób twierdzi, że Steve nie przeżyje i będzie kolejną ofiarą. Netflix jeszcze bardziej podgrzewa atmosferę i wstawił na Twittera wymowny billboard.

Chrońcie Steve'a. Za wszelką cenę!

Wielki finał 4 sezonu Stranger Things za nami [4.07.2022]

To już koniec (oczywiście 4 sezonu). Przed nami długi czas oczekiwania na 5 część, która zarazem będzie zwieńczeniem opowieści o grupie z Hawkins. To, co bracia Dufferowie zrobili w ostatnich odcinkach jest istnym arcydziełem. Przygotowaliśmy specjalny artykuł, w którym zbieramy swoje opinie na temat 4 sezonu i zastanawiamy się, co może zdarzyć się w finałowej serii. Całość znajdziecie TUTAJ.