Stranger Things 4 sezon - twórcy zdradzają, kiedy premiera serialu

Serial Netflixa wzbudza ogromne zainteresowanie od pierwszego dnia premiery. Wiemy, że "Stranger Things" doczeka się 4 sezonu, pytanie jednak, kiedy? Twórcy zdecydowali się podpowiedzieć.

Ze świecą szukać kogoś, do kogo nie doszła sława Stranger Things, a i nie ma co się dziwić. Klimat lat 80 dla millenialsów jest przyjemnym powrotem do dzieciństwa, a dla młodszych widzów ciekawą podróżą do czasów młodości rodziców. Opowieść o grupce młodych przyjaciół i ich próbie stawania do walki z postacią z horroru zawładnęła sercem niejednego widza, co ma przełożenie w niemałej i ciągle rosnącej popularności produkcji Netflixa. Odpowiedzią na to jest 4 sezon, który ma być sprawną kontynuacją poprzednich.

Stranger Things

W małym miasteczku znika chłopiec. Wkrótce mieszkańcy odkrywają tajemnicę sekretnych eksperymentów, przerażających sił nadprzyrodzonych i małej dziwnej dziewczynki. Wiosną 1986 roku przygoda ma swój ciąg dalszy...

Twórcy: The Duffer Brothers

The Duffer Brothers Gatunek: Horror, Dramat

Horror, Dramat Kategorie: Przerażający, Straszny, Emocjonujący

Przerażający, Straszny, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

Czwarty sezon "Stranger Things" będzie dostępny do obejrzenia latem 2022 roku na Netflixie — zarejestruj się, najtańszy pakiet już od 29 zł za miesiąc.

