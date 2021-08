Stranger Things 4 - zobacz nowy zwiastun!

Netflix opublikował krótki teaser czwartego sezonu Stranger Things. Są też niestety złe wiadomości...

Netflix na swoim kanale w Youtube zamieścił krótki, trzydziestosekundowy teaser czwartego sezonu Stranger Things! Możecie zobaczyć go poniżej:

Najważniejszą informacją dla fanów z pewnością jest ta, że na kolejne odcinki przygód ekipy z Hawkins przyjdzie nam poczekać co najmniej do 2022 roku. Tego, kiedy dokładnie to się stanie, wciąż nie wiemy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę daty premier poprzednich sezonów: 15 lipca, 27 października oraz 4 lipca, możemy dość pesymistycznie zakładać, że czwarty sezon także pojawi się w drugiej połowie przyszłego roku. Mamy jednak nadzieję, że Netflix zaskoczy nas pozytywnie i udostępni czwarty sezon Stranger Things wcześniej.

Większość materiału składa się z kadrów, które fani serialu doskonale znają z poprzednich sezonów. Nie zabrakło jednak kilku ujęć z nadchodzących odcinków. Nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się z nich wiele, jednak mamy okazję po raz pierwszy zobaczyć Jedenastkę:

oraz Hoppera:

Inne ujęcia z czwartego sezonu pokazują nam Nancy, Max, Robin, Steve'a, Dustina oraz Lucasa w dość mrocznym wnętrzu. Czy może być to dom, w którym prawdopodobnie kręcono sceny ostatniego odcinka sezonu? Możemy się tego jedynie domyślać.

Na ten moment nie pozostaje nam nic innego jak tylko wyczekiwać na kolejne oficjalne informacje ze strony Netflixa. W międzyczasie zachęcamy was do zapoznania się z naszym artykułem, w którym zbieramy wszystkie informacje dotyczące czwartego sezonu Stranger Things.