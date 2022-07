Stranger Things 5 w 2024 roku? Twórcy odpowiadają, a ja zgadzam się z nimi w 100 %

Nie opadły jeszcze dobrze emocje po emisji finału 4 sezonu Stranger Things, a w sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat 5 części. Kiedy możemy spodziewać się premiery? Twórcy nie mówią wprost, ale dają nam do zrozumienia, że trochę poczekamy.

Jakiś czas temu David Harbour, czyli serialowy Hopper powiedział, że 5 sezon Stranger Things może powrócić na ekrany w połowie 2024 roku. Swoje przypuszczenia argumentował tym, że już w sierpniu scenarzyści rozpoczną prace nad historią. Sugeruje także, że aktorzy i ekipa mogą rozpocząć zdjęcia jeszcze w tym roku. Na fali tej informacji w sieci pojawiło się sporo plakatów, które do złudzenia przypominały oficjalne materiały Netflixa z informacją o premierze w 2024 roku. Do tych rewelacji odnieśli się sami twórcy i muszę przyznać, że zgadzam się z ich zdaniem w 100 %.

Takie plakaty pojawiły się m.in. na Twitterze (fot. Twitter)

Bracia Duffer o Stranger Things w 2024 roku

Twórcy serialu Stranger Things zostali zapytani przez redakcję Collider o to, kiedy możemy spodziewać się premiery 5 sezonu. Matt Duffer powiedział:

To zależy, kogo zapytasz. Wiesz, co mam na myśli? To jest coś, nad czym ciągle się zastanawiamy. Jeśli zapytasz naszego asystenta reżysera i naszego producenta – chcą więcej czasu na produkcję. Nasz kierownik postprodukcji chce więcej czasu na postprodukcję. Więc to będzie wielka dyskusja. Ile czasu wszyscy dostaną? Rzecz w tym, że im bardziej skracasz produkcję, im bardziej skracasz postprodukcję, tym bardziej wszystko zostaje narażone na niepowodzenie.

Stranger Things (fot. Netflix)

Trudno nie zgodzić się z wypowiedzią Matta. Stranger Things jest serialem, który wymaga po pierwsze ogromnego przygotowania podczas prac koncepcyjnych. W trakcie 4 sezonów uniwersum bardzo się rozrosło. Mamy do czynienia z ogromną ilością wątków, które się przeplatają. Co więcej, jest to jedna z niewielu produkcji, które trzymają poziom i klimat bez względu na to, że o 1 i 4 sezonie możemy powiedzieć, że są to już zupełnie inne produkcje. Na przestrzeni lat przeszliśmy od serialu, w którym głównymi bohaterami są dzieci do opowieści z młodymi dorosłymi (no prawie), którzy zmagają się nie tylko ze śmiertelnym niebezpieczeństwem z Upside Down, ale także własnymi demonami i problemami związanymi z wchodzeniem na kolejny etap życia. Tutaj nie ma miejsca na pomyłki. Tym bardziej, że fani są bardzo czujni. Wystarczy przytoczyć przykład, kiedy w 4 sezonie zapomniano o urodzinach Willa.

Zobacz również:

Ja wolę poczekać nawet dwa lata dłużej i mieć możliwość ponownego przeżywania historii na takim poziomie, na jakim zaserwował mi to 4 sezon. Osobiście nazywam to emocjonalnym rollercoasterem, i z nieukrywaną ekscytacją wejdę do niego jeszcze raz. Nie ważne, czy będzie to 2024, 2025 czy nawet 2026 rok.

Stranger Things (fot. Netflix)

Matt Duffer kontynuował swoją wypowiedź:

To równowaga pomiędzy: okej, jak bardzo jesteśmy skłonni pójść na kompromis, aby szybciej wydać serial? Czy ważniejsze jest, aby dać wszystkim czas, którego potrzebują, aby to zrobić dobrze, bez bycia pobłażliwym? Jestem pewien, że zorientujemy się, jaka jest ta granica, ale ja sam nigdy bardzo się nie przejmowałem. Chcemy, żeby serial wyszedł tak szybko, jak to tylko możliwe, ale też, aby był tak dobry, jak to tylko możliwe. Myślę, że Ross i ja zawsze będziemy stawiać na jakość. Koniec końców myślę, że lepiej jeśli coś jest dobre, niż jeśli wyjdzie szybko.

Wiele osób może być niezadowolona z tego, że twórcy niezbyt chcą się spieszyć. Będąc całkowicie szczerym, wszystkim nam to wyjdzie na dobre. Ja osobiście wolę czytać narzekania na to, że produkcja się przeciąga, niż później być zasypywanym zewsząd informacjami o tym, że finałowy sezon jest niedopracowany. Pamiętajmy, że to 5 sezon będzie ostatnim. Tu już nie będzie miejsca na poprawki i zrobienie dobrego wrażenia w późniejszym czasie. To jak przyjmie się finał będzie miało ogromny wpływ na to, jak zapamiętamy Stranger Things jako całość. Wiele na ten temat mogą powiedzieć fani Gry o Tron, prawda?