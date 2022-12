Stranger Things Tokyo – sprawdź, co wiemy na temat nowego serialu Netflixa. Premiera, odcinki, historia

Netflix oficjalnie zapowiedział nowy serial w uniwersum Stranger Things. Co o nim wiemy? Kiedy odbędzie się jego premiera? Sprawdźcie, co już wiadomo o Stranger Things Tokyo.

Historia „Jedenastki” i jej przyjaciół z serialu Stranger Things pomału dobiega końca. Za nami już cztery sezony widowiska stworzonego przez Netflix i braci Duffer, a przed nami już ostatni – 5. sezon. Jego premiera odbędzie się najpewniej pod koniec 2023 bądź dopiero w 2024 roku. Streamingowy gigant nie ma zamiaru jednak wypuścić z rąk swojej flagowej marki i właśnie zapowiedział nowy serial w uniwersum, który oficjalnie będzie spin-off'em głównego cyklu.

Stranger Things Tokyo – o czym opowie nam nowy serial?

Jak łatwo się domyślić, akcja serialu Stranger Things Tokyo została osadzona w stolicy Japonii - Tokio. W nowym widowisku śledzić będziemy losy rodzeństwa – dwóch braci bliźniaków, którzy na co dzień są pasjonatami gier wideo. W wyniku niefortunnych zdarzeń odkryją oni „Drugą Stronę” i tak zacznie się ich przygoda.

Spotkanie z Drugą Stroną przeradza się w wielką przygodę, z którą zmierzy się dwójka braci bliźniaków, którzy kochają gry wideo. Mieszkają oni w Tokio w latach 80 – oficjalny opis serialu.

Bracia Duffer – twórcy Stranger Things już wcześniej zapowiadali, że mają w planach wiele spin-offów głównego cyklu, a Stranger Things Tokyo ma być zaledwie pierwszym.

Mamy jeszcze wiele emocjonujących historii do opowiedzenia w świecie "Stranger Things". Będą nowe tajemnice, nowe przygody oraz nowy, nieoczekiwani bohaterowie. Najpierw jednak mamy nadzieję, że zostaniecie z nami do końca opowieści i silnej dziewczynie imieniem Jedenastka - Matt i Ross Duffer.

Co ciekawe, Stranger Things Tokyo nie będzie serialem aktorskim. W zamian otrzymamy animacje Anime, na wzór Castlevanii czy Cyberpunk: Edgerunners.

Stranger Things Tokyo będzie animacją na wzór Cyberpunk Edgerunners (fot. Netflix)

Stranger Things Tokyo – odcinki i długość serialu

W swoim krótkim, acz treściwym komunikacie Netflix ujawnił również, że Stranger Things Tokyo zabierze nas w podróż, która będzie trwać około 6 godzin. Na ile odcinków serialu możemy zatem liczyć? Oczywiście wszystko zależy od długości ich trwania, ale biorąc pod uwagę tendencje Netflixa, co do tego typu produkcji, to śmiało możemy założyć, iż na Stranger Things Tokyo składać się będzie 8 około 45-minutowych odcinków bądź 12. około 30-minutowych odcinków.

Nie wiadomo niestety czy Stranger Things Tokyo jest planowane jako jednosezonowa, zamknięta całość, czy być może jako początek kolejnej, ciekawej sagi.

Stranger Things Tokyo – kiedy premiera?

Wiemy już, że od dłuższego czasu powstaje 5. i ostatni sezon Stranger Things. Przewiduje się, że jego premiera nastąpi w drugiej połowie 2023 bądź dopiero w 2024 roku. Netflix najprawdopodobniej będzie chciał zakończyć swoją główną sagę, zanim przedstawi nam nowych bohaterów ze Stranger Things Tokyo. Tym samym możemy założyć, że do premiery Anime dojdzie dopiero w 2024 bądź w 2025 roku. Wiele zależy od tego, kiedy zadebiutuje Stranger Things 5.

To na razie wszystko, co wiemy na temat Stranger Things Tokyo, ale możecie być pewni, że gdy tylko pojawią się nowe informacje, to od razu damy wam znać.