"Stranger Things" – czy będzie spin-off? Zbieramy wszystkie informacje

Od dłuższego czasu w kinie królują franczyzy i można odnieść wrażenie, że każda produkcja, która odniesie sukces finansowy przeradza się w uniwersum. Coraz częściej dotyczy to także seriali. Czy Netflix planuje więc spin-offy "Stranger Things"?

"Stranger Things" – co wiemy o spin-offach?

Czwarty sezon Stranger Things jeszcze nie zdążył wystartować, jeszcze nie stworzono zapowiadanego sezonu 5, a wyobraźnię fanów serii już rozpalają plotki o spin-offach. To, że powstaną jest właściwie pewne, w końcu nikt nie zabija kury znoszącej złotej jajka, a Stranger Things produkuje ich naprawdę dużo – to w końcu jeden z najpopularniejszych seriali ostatnich lat.

Bracia Duffer, showrunnerzy serii, o spin-offach wspomnieli przy okazji informacji o planowanym 5 sezonie serialu. Przyznali wówczas, że:

W świecie "Stranger Things" jest jeszcze wiele innych ekscytujących historii do opowiedzenia; nowe tajemnice, nowe przygody, nowi nieoczekiwani bohaterowie.

W niedawnym wywiadzie dla Variety bracia Duffer potwierdzili, że spin-offy rzeczywiście są na horyzoncie, choć nie zabrali się nawet za spisywanie pomysłów.

Mamy pomysł na spin-off, który nas bardzo ekscytuje… ale jeszcze nikomu o nim nie mówiliśmy, a tym bardziej go nie napisaliśmy. Uważamy, że wszyscy — w tym Netflix — będą zaskoczeni, gdy usłyszą tę koncepcję, ponieważ jest ona bardzo, bardzo inna. Ale w jakiś sposób Finn Wolfhard — który jest szalenie inteligentnym dzieciakiem — prawidłowo odgadł, o co chodzi. Ale poza Finnem nikt inny nie wie!

Finn Wolfhard, czyli serialowy Mike, nie zdradził na razie co (i czy w ogóle) wie na temat spin-offów.

Kontynuacje kultowych filmów i seriali nie zawsze cechują się taką samą błyskotliwością, co oryginalne produkcje. Jeśli ktoś martwi się o jakość spin-offów Stranger Things, być może uspokoi go fakt, że bracia Duffer do ich tworzenia mają zamiar podejść z rozwagą i przekonaniem. Matt Duffer stwierdził:

Jeśli chodzi o to, czy mielibyśmy zrobić jakikolwiek spin-off lub kontynuację "Stranger Things", dla nas zaporą zawsze było pytanie: „Czy pomysł jest wystarczająco ekscytujący, byśmy czuli, że ciągnie nas do zrobienia tego raz jeszcze? (...) Chodzi o przyciąganie w stylu „Boże, naprawdę chcę to zrobić. Naprawdę się tym jaram”. I właśnie dlatego jesteśmy ostrożni odnośnie pomysłów i tego, czy z nimi ruszamy, czy nie.

Ross Duffer dodał:

Dla nas kluczowe jest poczucie, że robimy odrębną rzecz, a nie, że tylko powielamy to, co już stworzyliśmy.

Spin-offy "Stranger Things" – pomysły

Bracia Duffer mogą wciąż dopracowywać pomysły na nowe seriale, ale fani produkcji, wiedzą, co chcieliby najbardziej zobaczyć.

Oto 4 postaci, wokół których mogłyby powstać osobne produkcje ze świata Stranger Things:

1. Steve Harrington

Nieustraszony pogromca potworów. Wytrwały opiekun dzieci. Właściciel najbardziej imponującej fryzury w całym Hawkins. Znakomity character arc, skłonność do kozakowania w połączeniu z lekką fajtłapowatością i świetna chemia z innymi bohaterami sprawia, że widzowie kochają go oglądać. W 2 sezonie Steve zaprzyjaźnił się z Dustinem, ale w 3 stworzył jeszcze lepszy duet z Robin. Steve już teraz ma zadatki na następcę Indiany Jonesa czy Asha Williamsa – świetnie sprawdziłby się więc jako główny bohater przygodowej retro-serii. Koniecznie w parze z Robin, w końcu ta dwójka to prawdziwe Dynamic Duo.

2. Erica, Dustin, Suzie

Nie wiemy, co prawda, jaki los spotka siostrę Lucasa w 4 sezonie, ale wygadana dziewczynka była jednym z największych odkryć 3 sezonu. Świetnie wpasowała się w drużynę głównych bohaterów, a sarkastyczny humor i spryt szybko zaskarbił jej sympatię widzów. Niewykluczone, że mogłaby nawiązać ciekawą interakcję z Suzie, sympatyczną nerdką, poznaną przez Dustina na obozie. Przygody trójki bystrych i zabawnych dzieciaków to niezły materiał na serial w duchu Scooby-Doo.

3. Nancy Wheeler

Początkowo wystraszona licealistka, później coraz bardziej pewna siebie wojowniczka i dziennikarka. Nancy nie jest może ulubioną postacią widzów, ale ma w sobie potencjał. Jest uparta, inteligentna i odważna. Jej losy jako reporterki (być może poza Hawkins) mogłyby stać się podstawą serialu z wątkiem dziennikarskiego śledztwa. Choć Nancy znakomicie radzi sobie sama, ciekawie byłoby zobaczyć jej współpracę i relację z Jonathanem, który planuje karierę fotografa. Ta dwójka mogłaby znaleźć się w centrum mrocznego spin-offa w stylu Archiwum X – wyobraźcie sobie Nancy i Jonathana na tropie spisków i paranormalnych zjawisk!

4. Kali Prasad, czyli "Ósemka"

Wątek Ósemki i jej gangu nie był może najbardziej udanym elementem 2 sezonu, ale historia innych dzieci z laboratorium w Hawkins ma potencjał na osobną produkcję. Sama Kali to skomplikowana dziewczyna, o trudnym charakterze napędzanym wieloma traumami. Jest też charyzmatyczna, umie jednoczyć ludzi i nimi dowodzić – ze względu na swoje moce mogłaby stać się bohaterką serii w klimacie superhero. Niezłym punktem odniesienia byłaby tu Jessica Jones – Kali sprawdziłaby się jako bohaterka poważnej serii o radzeniu sobie z przeszłością i rozwijaniu nadnaturalnych mocy. A tych Kali ma naprawdę dużo: na jej arsenał składa się umiejętność tworzenia iluzji, osiągania niewidzialności i manipulowania umysłami ludzi.

Oczywiście w 4 sezonie mogą pojawić się postaci, które będą miały jeszcze większy potencjał niż już znani bohaterowie.

