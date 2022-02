Stranger Things - czy powstanie 5 sezon serialu Netflixa?

Sprawdź, co już wiemy na temat piątego sezonu Stranger Things.

Czy powstanie Stranger Things 5? (fot. netflix)

Już od 6 lat widzowie mogą śledzić losy bohaterów serialu Stranger Things. Za nami trzy znakomite sezony widowiska. Powstający już od niemal trzech lat 4 sezon często określany był jako finałowy, jednak sami twórcy - Matt i Ross Duffer, nigdy tego nie potwierdzili. Czy zatem jest szansa na Stranger Things 5?

Czy powstanie Stranger Things 5?

Wiemy już, że czwarty sezon Stranger Things będzie liczyć 9 odcinków. Nie jest to dużym zaskoczeniem bowiem poprzednie sezony również liczył po 8 lub 9 epizodów. Okazuje się jednak, że poszczególny odcinki Stranger Things 4 będą znacznie dłuższe niż wcześniej. Twórcy serialu zapowiedzieli, że Stranger Things 4 zapewni niemal dwukrotnie dłuższy czas antenowy. Nawet to jednak nie wystarczy, aby opowiedzieć do końca historię "Jedenastki" i jej przyjaciół.

W liście do fanów bracia Duffer ujawnili, że od rozpoczęcia prac nad Stranger Things planowali, że ich historia zamknie się w 4 bądź 5 sezonach. Choć wcześniej wydawało się, że uda się ten plan zrealizować wcześniej i przedstawić widom finał już za sprawą Stranger Things 4, to ostatecznie okazało się, że potrzebny będzie jeszcze jeden sezon widowiska.

Siedem lat temu rozplanowaliśmy całą historię "Stranger Things". Przewidywaliśmy wtedy, że jej przedstawienie zajmie cztery do pięciu sezonów. Okazała się jednak zbyt obszerna, by opowiedzieć ją w czterech sezonach, ale jak wkrótce sami zobaczycie - szybkim pędem zbliżamy się do finału. Czwarty sezon będzie przedostatnim sezonem, a piąty ostatnim - Matt i Ross Duffer.

Możemy już zatem oficjalnie potwierdzić - Stranger Things 5 powstanie! Nie powinniśmy się jednak nastawiać na rychłą premierę finałowego sezonu. Przypomnijmy, czwarta część Stranger Things została podzielona na dwie części. Pierwsza partia odcinków zadebiutuje 27 maja 2022 roku, druga zaś 1 lipca. Premiera piątego sezonu w przyszłym roku wydaje się być zatem mało prawdopodobna.

Z drugiej strony, z wypowiedzi twórców możemy wywnioskować, iż 5 sezon będzie znacznie krótszy od czwartego, zatem jego produkcja również powinna zająć mniej czasu. Co więcej, między wydaniem 1 i 2 sezony serialu minął rok, zaś na trzeci czekaliśmy niespełna dwa lata. W najgorszym wypadku premiera Stranger Things 5 powinna odbyć się zatem w połowie 2024.

Co po Stranger Things?

Przygody "Jedenastki" i jej przyjaciół dobiegną końca wraz z piątym sezonem, co jednak dalej? Okazuje się, że Netflix i bracia Duffer nie mają zamiaru rezygnować ze stworzonego przez siebie uniwersum. Twórcy serialu potwierdzili już, że planują kolejne historie w ramach marki Stranger Things.

Mamy jeszcze wiele emocjonujących historii do opowiedzenia w świecie "Stranger Things". Będą nowe tajemnice, nowe przygody oraz nowy, nieoczekiwani bohaterowie. Najpierw jednak mamy nadzieję, że zostaniecie z nami do końca opowieści i silnej dziewczynie imieniem Jedenastka - Matt i Ross Duffer.

To już wszystko co obecnie wiemy o piątym sezonie Stranger Things. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się nowe informacje, to od razu damy wam znać.

