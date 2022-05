"Stranger Things" – inspiracje i nawiązania. Znasz je wszystkie?

Czwarty sezon "Stranger Things" już trafił na Netflixa, a my przypominamy najciekawsze i najważniejsze inspiracje, nawiązania i ester eggi, które znajdziecie w trzech sezonach serialu braci Duffer.

Spis treści

"Dungeons&Dragons"

Ukochana gra Mike'a, Willa, Lucasa i Dustina, szczególnie w pierwszym sezonie serialu. Z niej bohaterowie zaczerpnęli też nazwy dla stworów wypełzających z Drugiej Strony.

Demogorgon

W Dungeons&Dragons to Książę Demonów o na wpół ludzkiej, na wpół gadziej postaci. Ma dwie głowy pawiana i ręce zakończone mackami. Co ciekawe, jego imię pochodzi ze starożytnych greckich manuskryptów, gdzie utożsamiano go z demiurgiem. W serialu demogorgony występują w więcej niż jednym egzemplarzu. Przypominają trochę kosmitę z Obcego, trochę zaś krwiożerczą roślinę ze Sklepiku z horrorami.

Łupieżca Umysłów

W grze łupieżcy umysłów to humanoidalne stwory, których twarze porastają pokaźne macki. Mają zdolności telepatyczne, a ich przysmakiem są świeże mózgi. W serialu Łupieżca również posiada umiejętność wpływania na umysły ludzi, ale jego wygląd nawiązuje do innego stwora – Flesh Golema, ulepionego ze skradzionych części ciał różnych istot.

Vecna – potwór, który zawita do sezonu 4, w D&D jest jednym z największych villainów. To nieumarły mag i potężny Licz wędrujący po multiwersum. Z cielesnej postaci pozostała mu tylko dłoń i oko, potężne artefakty umożliwiające czerpanie mocy z jego nieumarłego ciała. fot. Netflix

W pierwszym sezonie niektórzy rodzice byli poważnie zaniepokojeni zainteresowaniem, jakim ich dzieci darzą D&D. Fun Fact: na przełomie lat 70. i 80 w USA gra naprawdę cieszyła się złą sławą wśród dorosłych. Po kilku aktach przemocy dokonanych przez dzieci, Dungeons&Dragons zostało obwołane "satanistyczną rozrywką".

Filmy na podstawie powieści Stephena Kinga

Podpalaczka

Główna bohaterka, Charlie McGee posiada zdolność do pirokinezy, czyli wzniecania ognia za pomocą umysłu. Podobnie jak w przypadku Jedenastki, matka Charlie brała udział w rządowych eksperymentach nad halucynogenami. Parapsychiczne zdolności dziewczynki są właśnie wynikiem tych eksperymentów. Bohaterki upodabnia do siebie także wątek ucieczki przed organizacją pragnącą wykorzystać ich moce.

Stań przy mnie (1986)

Słynny film z Riverem Phoenixem to adaptacja opowiadania Kinga pt. Ciało (taki tytuł nosi jeden z odcinków pierwszego sezonu serii). Grupa chłopców wybiera się na poszukiwania zwłok ucznia, a ich wędrówka przebiega wzdłuż torów. Podobną trasę przemierzają w pierwszym i drugim sezonie przyjaciele ze Stranger Things.

fot. Columbia Pictures / Netflix

Carrie

Opowieść o dziewczynie z mocą telekinezy. Bracia Duffer przyznali, że zmagania Jedenastki z pierwszego sezonu, w którym uczyła się używać swojego daru, zostały zapożyczone z historii Carrie.

To

Z tej książki bracia Duffer zapożyczyli wątek zaginionego chłopca, porwanego przez tajemniczą istotę, ale również grupę dziecięcych przyjaciół walczących z potworem z innego wymiaru. Co ciekawe, w ekranizacji książki z 2017 roku zagrał Finn Wolfhard, czyli Mike ze Stranger Things.

Lśnienie

Do filmu na podstawie książki nawiązuje scena z pierwszego sezonu, w której Joyce rozbija siekierą ścianę w salonie. Postać Jacka Torrance'a zainspirowała twórców do stworzenia postaci Billy'ego Hargrove'a: nieprzewidywalnego, agresywnego mężczyzny umiejącego skrywać swoje złowrogie oblicze pod sympatyczną maską.

Kino lat 50.

Inwazja porywaczy ciał (1956)

Wątek Łupieżcy Umysłów zmieniającego swoje ofiary w bezwolne zombie nawiązuje do bohaterów tego sci-fi, podmienianych przez kosmitów na beznamiętne klony.

Kino lat 70.

Obcy (1979)

Druga Strona została zaprojektowana na podstawie mrocznych sal i tuneli, w które na opuszczonej planecie zapuszczają się bohaterowie Ósmego Pasażera Nostromo. Ciemność, niebieskawe światło i kombinezony astronautów zostały bezpośrednio przeniesione do serialu. Nawiązaniem do Obcego jest również żółte jajo, które Hopper znajduje po Drugiej Stronie, zawinięte w kokony ofiary demogorgona i macki, które potwór zatapia w ich ustach.

Szczęki (1975)

Tekst Hoppera "Jestem szeryfem, mogę robić, co mi się podoba" to cytat z filmu Spielberga. Postać Hoppera także po względem ubioru i typu samochodu czerpie inspirację z postaci policjanta Martina Brody'ego. Sami bracia Duffer stwierdzili, że wymyślając postać demogorgona przed oczami mieli filmowego rekina z 1975 roku.

Bliskie spotkania III stopnia (1977)

W drugim sezonie pojawia się ujęcie nawiązujące do słynnej sceny z filmu: Will uchyla drzwi wejściowe wpuszczając dziwny blask, podobnie, jak w filmie z 1977 roku zrobił to mały synek bohaterów. Kadr trafił też na plakat promujący drugi sezon.

fot. Columbia / Netflix

Przerwy w dostawie prądu w Hawkins to odniesienie do początkowej sceny w filmie, w której następuje awaria elektryczności związana z przybyciem kosmitów. Szalejące zabawki w pokoju Dustina nawiązują zaś do przedmiotów uaktywniających się w sypialni filmowego bohatera.

Egzorcysta (1973)

Sceny z drugiego sezonu, w których Łupieżca Umysłów przejmuje władzę nad Willem zostały zainspirowane przez sceny opętania Regan MacNeil. Przerażający wygląd wszystkich ludzi owładniętych przez serialowego potwora jest bardzo podobny do wyglądu bohaterki z Egzorcysty.

Kino lat 80.

E.T. (1982)

Do filmu odnosi się już jedna z pierwszych scen serialu, w której uciekający przed demogorgonem Will biegnie przez trawnik w stronę ogrodowej szopy.

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku kosmity z filmu Spielberga, Mike, Lucas i Dustin po raz pierwszy widzą Jedenastkę nocą, gdy wyłania się z ciemności pod wpływem światła latarek. Fascynacja Jedenastki telewizją, ukrywanie dziewczynki w pokoju Mike'a, przebieranie jej w starą sukienkę oraz udawana choroba chłopca to bezpośrednie zapożyczenia z historii sympatycznego stworka.

Wywrócona przez Jedenastkę ciężarówka, która frunie nad głowami jadących na rowerach dzieci to nawiązanie do lewitujących rowerów, którymi E.T. i przyjaciele uciekają przed pościgiem.

fot. Universal Pictures / Netflix

Koszmar z ulicy Wiązów (1984)

Do filmu nawiązuje scena, w której demogorgon próbuje przecisnąć się przez rozciąganą ścianę w domu Byersów. Nancy Wheeler swoje imię i osobowość odziedziczyła po jednej z bohaterek filmu, Nancy Thompson. Obie dziewczyny miały też przyjaciółki, które zostały zabite przez tajemniczego potwora i obie randkowały ze szkolnymi playboyami.

Do filmu z 1984 roku bezpośrednio nawiązuje Dustin, w pierwszym sezonie mówiąc Lucasowi przez radio, by spotkali się "na ulicy Wiązów".

W sezonie 4 "Stranger Things" potwora Vecnę gra Robert Englund – aktor, który w Koszmarze z ulicy Wiązów wcielił się w rolę samego Freddy'ego Kruegera.

Goonies (1985)

Z filmu pochodzi wątek grupy przyjaciół złożonej z dzieci i nastolatków, którzy muszą działać wspólnie, by pokonać przeciwników. Bohaterowie Stranger Things odzwierciedlają postaci z Goonies. Przykładowo, postać Mike'a Wheelera to odbicie filmowego Mikey'ego Walsha, lidera grupy chłopców. Z filmu pochodzi postać szkolnego łobuza Troya, który dręczy bohaterów w pierwszym sezonie.

Tragicznie zmarła Barb, to postać wzorowana na Stef – bohaterce Goonies obdarzonej krótką fryzurą i dużymi okularami. Jednak największym odniesieniem do filmu z 1985 roku jest Sean Astin – jako dziecko zagrał w Goonies Mikey'ego, zaś w drugim sezonie Stranger Things wcielił się w rolę sympatycznego Boba.

Obcy: Decydujące Starcie (1986)

Serialowego doktora Sama Owena zagrał Paul Reiser, który w Obcym 2 wcielił się w rolę czarnego charakteru – Cartera Burke'a, pracownika korporacji, który namawia Ellen Ripley do poszukiwań ksenomorfa. Obsadzenie Reisera w roli serialowego naukowca miało podkręcić niepewność widzów, co do jego prawdziwej motywacji.

Ognie św. Elma (1985)

Z filmu pochodzi imię i wizerunek Billy'ego Hargrove'a. Bracia Duffer tworząc postać agresywnego brata Max, wzorowali się na Billym Hicksie, w którego wcielił się Rob Lowe. Serialowy Billy "otrzymał" od niego fryzurę, kolczyk i sposób ubierania.

fot. Columbia Pictures / Netflix

Duch (1982)

Historia Willa, uwięzionego w innym wymiarze, została zainspirowana losem filmowej Carol Anne, porwanej przez demona. Duch jest też filmem, na który Joyce chce zabrać Willa. Rodzina Wheelerów stanowi odbicie filmowej rodziny Freelingów: obie składają się z ojca, matki, córki-nastolatki, młodszego syna i najmłodszej córki.

Pogromcy duchów (1984)

W drugim sezonie serialu Mike, Will, Lucas i Dustin przebierają się w charakterystyczne kombinezony z filmu.

Gremliny rozrabiają (1984)

Według braci Duffer, film ten miał duży wpływ na klimat drugiego sezonu. Największym fabularnym nawiązaniem jest Dustin wychowujący dziwnego stworka z Drugiej Strony, któremu nadał imię Dart.

Indiana Jones: trylogia

Podobnie jak w przypadku Gremlinów, seria o Indianie Jonesie wpłynęła na nastrój panujący w serialu. Zagłada sowietów starających się otworzyć przejście na Drugą Stronę przypomina śmierć nazistów w Poszukiwaczach zaginionej arki. Bezpośrednim nawiązaniem do Świątyni Zagłady jest scena, w której Max używa cegły, by dosięgnąć do pedału gazu w samochodzie Billy'ego – identycznie jak mały towarzysz Indiany Jonesa.

Terminator (1984)

Postać cyborga-zabójcy została przywołana w trzecim sezonie serialu. Rosyjski agent Grigorij zachowaniem i strojem przypominał postać graną przez Arnolda Schwarzeneggera.

Kino lat 90.

Jurassic Park (1993)

Demo-psy przypominają Velociraptory, a Łupieżca Umysłów ścigający samochód bohaterów to nikt inny, jak T-Rex. Do opowieści o dinozaurach nawiązuje też scena, w której Bob ucieka przed potworami w laboratorium w Hawkins.

Anime

Elfen Lied (2004)

Jako odniesienie do postaci Jedenastki często przywoływany jest bohater filmu Akira (1988), jednak bracia Duffer twierdzą, że większą inspirację stanowiła postać Lucy z serialu animowanego Elfen Lied. Obie dziewczynki wychowały się w labolatorium, były obiektem eksperymentów, uciekły zabijając wiele osób i zakochały się w napotkanym chłopcu. Podobieństwo łączy Jedenastkę także z inną bohaterką animacji, Naną. Obie miały numery zamiast imion, swojego opiekuna nazywały "tatą" i nie chciały krzywdzić zwierząt.

