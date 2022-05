Stranger Things - poznaliśmy zakończenie serialu, będzie "wzruszające i piękne"

Już w najbliższy piątek, z nowymi odcinkami, powróci do nas serial Stranger Things. David Harbour - odtwórca postaci Hoppera, zna już jego zakończenie. Jakie ono będzie?

Stranger Things to obecnie jedna z najmocniejszych i najpopularniejszych oryginalnych produkcji Netflixa. Włodarze platformy zdają sobie z tego doskonale sprawę, dlatego też nie żałowali środków na promocję i stworzenie najnowszych odcinków serialu. Wiemy już, że Stranger Things 4 będzie droższy od finałowych epizodów "Gry o Tron". Co więcej, poszczególne odcinki mocno przypominać pełnometrażowe filmy i mogą trwać nawet 2 godziny. Choć już w najbliższy piątek zobaczymy pierwszą część sezonu czwartego, to na wielki finał i zakończenie opowieści będziemy musieli poczekać najprawdopodobniej do przyszłego roku. Jest jednak kilka osób, które znają już zakończenie Stranger Things. Oprócz twórców serialu - braci Duffer, jest to David Harbour, aktor wcielający się w postać Jima Hoppera.

Poznaliśmy zakończenie Stranger Things?

W jednym z ostatnich wywiadów David Harbour zdradził, że zna już zakończenie całego serialu Stranger Things. Aktor przyznał, że musiał być wyjątkowo "upierdliwy" i poniekąd "wymusił" na twórcach ujawnienie mu finału historii, który określił jako "wzruszający i piękny".

Myślę, że to zależy od osoby, od postaci, a ja jestem takim specjalistą od maltretowania, że myślę, że udało mi się to z nich wyciągnąć. Chodziłem od jednego do drugiego (braci Duffer - przyp. red.) i pytałem: co się stanie z Hopperem? Czy jest to postać, która jest w stanie przetrwać w Hawkins, czy też umiera? Wiem, co się stanie i jest to wzruszające i piękne.

Harbour ujawnił również, co czeka jego postać - Jima Hoppera. Jeden z najbardziej lubianych bohaterów serialu przejdzie drastyczną przemianę, która podyktowana będzie również sytuacją i miejscem, w którym aktualnie znajduje się Jim.

Lubię mieszać różne rzeczy. Nastąpiła cała fizyczna, a także mentalna, transformacja. On (Jim Hopper - przyp. red.) jest kompletnie innym człowiekiem. Jest naprawdę obnażony do samego rdzenia tego, kim jest. Bardzo mi się to podoba. Granie w kółko tej samej "nuty" jest naprawdę trudne. Dufferowie bardzo dobrze zareagowali na to, że chcieliśmy robić inne rzeczy. Rozmawialiśmy o tym w trakcie kręcenia 3. sezonu i powiedziałem, że mamy już grubego tatusia Hoppera za sobą. Równie dobrze możemy spróbować czegoś nowego.

Jim przejdzie ogromną przemianę w Stranger Things 4 (fot. Netflix)

Premiera pierwszych siedmiu odcinków 4 sezonu Stranger Things odbędzie się już w najbliższy piątek 27 maja, wyłącznie na Netflix. Na ostatnie dwa epizody będziemy musieli poczekać do 1 lipca. Zakończenie całej historii nastąpi w Stranger Things 5, choć dokładnej daty jego debiutu jeszcze nie znamy.

