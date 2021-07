Stranger Things - serial obchodzi dziś 5 rocznicę!

Sezon 4 serialu Stranger Things stale jest w trakcie kręcenia, a tu się okazuje, że dzisiaj produkcja obchodzi szczególny dzień: 5 rocznice powstania.

Trudno w to uwierzyć, ale to właśnie dziś, 15 lipca, mija dokładnie pięć lat od premiery pierwszego sezonu serialu "Stranger Things". Od tego dnia minęło sporo czasu, w którym zdążyło się wydarzyć sporo rzeczy. Przede wszystkim warto zauważyć, że produkcja osiągnęła ogromną popularność na całym świecie, co pozwoliło jej wywindować na 6 miejsce wszystkich produkcji Netflixa oraz na 27 pozycję w rankingu wszystkich seriali na świecie. Sami musicie przyznać, że jest to nie lada osiągnięcie, bo wyprzedza ona takie głośne tytuły jak "Dom z papieru", "The Crown" czy "Dark".

Stranger Things

reż. Matt Duffler, Ross Duffler

"Stranger Things" to amerykański serial typu horror science-fiction, stworzony dla platformy Netflix przez braci Dufflerów. Akcja serialu osadzona jest w niewielkim miasteczku w latach 80., do których zresztą mocno nawiązuje. Na dzień dzisiejszy produkcja liczy sobie trzy opublikowane sezony, z czego czwarty jest w trakcie kręcenia. Fabuła pierwszego sezonu zaczyna się w momencie zaginięcia dwunastoletniego Willa Byersa. W poszukiwania zaangażowani są nie tylko jego przyjaciele, ale także matka, Joyce oraz komendant miejscowej policji, Jim Hopper. Prawda dotycząca zniknięcia okazuje się jednak poza wyobrażeniami kogokolwiek.

Zobacz również:

Obsada: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wilfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Dacre Montgomery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Cara Buono, Matthew Modine, Paul Reiser, Sean Astin, Shannon Purser

Winona Ryder, David Harbour, Finn Wilfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Dacre Montgomery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Cara Buono, Matthew Modine, Paul Reiser, Sean Astin, Shannon Purser Gatunek: Sci-Fi, Horror

Sci-Fi, Horror Kategorie: Przerażający, Straszny, Emocjonujący

Przerażający, Straszny, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

16+ Rok produkcji: 2016-obecnie

2016-obecnie Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Serial można obejrzeć w całości na platformie Netflix. Poza tym przypominamy, że czwarty sezon niedługo będzie miał swoją premierę, a wszystkie informacje na jego temat publikujemy w zaborczym artykule "Stranger Things - w oczekiwaniu na 4 sezon serialu Netflixa". Znajdziecie tam wszystkie plotki, przecieki i oficjalne informacje.

