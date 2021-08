Stranger Things - sezon 4 będzie większy i "mroczniejszy"

Poznaliśmy nowe informacje na temat Stranger Things 4. Najnowszy sezon serialu zaoferuje nam znaczniej bardziej dojrzałą historię i "mroczniejszy" klimat.

Stranger Things (fot. Behaviour Interactive)

Serial Stranger Things to bez wątpienia jeden z największych sukcesów w historii Netflixa. Za nami już trzy sezony tej niezwykłej opowieści, jednak dobrze wiemy, że trwają już prace na czwartym i finałowym sezonem serialu. Prace nad nim wydłużają się w nieskończoność, a to m.in. przez pandemię COVID-19, która w znaczący stopniu wpłynęła na pracę aktorów i filmowców.

Regularnie docierają do nas nowej informacje na temat Stranger Things 4, jednak tym razem wieściami z planu podzieliła się z nami Natalia Dyer aktora wcielająca się w postać Nancy Wheeler. Jak się okazuje, duża przerwa pomiędzy trzecim, a czwartym sezonem serialu jest nie tylko spowodowana pandemią, ale poniekąd jest również celowym zamysłem twórców. Dyer, w wywiadzie dla serwisu "W Magazine", stwierdziła, że dzięki temu, że większość członków obsady to już właściwie osoby dorosłe, to Stranger Things sezon 4 nie tylko będzie najlepszy, ale będzie również charakteryzować się "mroczniejszą" narracją.

Zobacz również:

Oczekiwanie na Stranger Things 4 może umilić wam teaser, który ukazał się kilka miesięcy temu. Kiedy możemy spodziewać się premiery serialu? Netflix nie ujawnił jeszcze oficjalnie daty debiutu, ale coraz mniej prawdopodobne jest, że Stranger Things powróci w tym roku. Twórcy ponoć celują w pierwszy kwartał 2022.

Zobacz także: W te gry z XBOX One musisz zagrać na Xbox Series X