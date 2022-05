Stranger Things sezon 4 - jakie odcinki zobaczymy 27 maja? Sprawdź harmonogram transmisji na Netflix

Już jutro, po latach oczekiwania, powróci do nas serial Stranger Things. Sezon 4 został podzielony na dwie części, co oznacza, że nie wszystkie odcinki zobaczymy już jutro. Sprawdź, jak prezentuje się obecny harmonogram transmisji Stranger Things 4.

Niemal trzy lata przyszło nam czekać na powrót Stranger Things. Najdłuższa przerwa pomiędzy poszczególnymi sezonami w historii serialu ma nam zostać wynagrodzona "dodatkową treścią". Twórcy widowiska - bracia Duffer, niejednokrotnie bowiem podkreślali, że Stranger Things 4 będzie najdłuższym sezonem w historii, w którym poszczególne odcinki mogą trwać nawet 2 godziny.

Im więcej pisaliśmy, tym bardziej zdawaliśmy sobie sprawę, że potrzebujemy więcej czasu, aby pewne rzeczy mogły wskoczyć na swoje miejsce, po to by te wątki zadziałały. W pewnym momencie wiedzieliśmy, że musimy poprosić Netfliksa o dziewięć odcinków zamiast ośmiu, a kiedy zaczęliśmy kręcić, zdaliśmy sobie sprawę, że to są mega długie odcinki. Szczególnie odcinek siódmy i dziewiąty to są filmy. A dziewiąty to długi film - Matt Duffer

Stranger Things sezon 4 - jakie odcinki zobaczymy w sezonie 4A? Harmonogram transmisji na Netflix

Ostatecznie na sezon 4 Stranger Things złoży się dziewięć odcinków - 7 z nich, będziecie mogli obejrzeć już jutro. Finał pierwszej części Stranger Things 4 zatytułowany jest wymownie "The Massacre at Hawkins Lab" ("Masakra w laboratorium Hawkins"). Dwa ostatnie odcinki, zatytułowane "Papa" i "The Piggyback", zobaczymy dopiero 1 lipca. Poniżej znajdziecie tytuły i daty emisji wszystkich odcinków czwartego sezonu Stranger Things.

Odcinek 1: The Hellfire Club - premiera 27 maja

Odcinek 2: Vecna's Curse - premiera 27 maja

Odcinek 3: The Monster and the Superhero - premiera 27 maja

Odcinek 4: Dear Billy - premiera 27 maja

Odcinek 5: The Nina Project - premiera 27 maja

Odcinek 6: The Dive - premiera 27 maja

Odcinek 7: The Massacre at Hawkins Lab - premiera 27 maja

Odcinek 8: Papa - premiera 1 lipca

Odcinek 9: The Piggyback - premiera 1 lipca

W skrócie

Już jutro (27 maja) odbędzie się premiera Stranger Things 4.

Sezon 4 zostanie podzielony na dwie części - druga zadebiutuje 1 lipca.

W Sezonie 4A czeka na nas 7 odcinków.

Finałowe epizody (z sezonu 4B) będą trwać nawet 2 godziny każdy.

