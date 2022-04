Stranger Things sezon 4 na nowym zwiastunie już dziś. Sprawdź, gdzie obejrzeć

Nowy zwiastun długo wyczekiwanego, 4 sezonu Stranger Things zadebiutuje już dzisiaj. Sprawdź, gdzie i o której godzinie będziesz mógł go obejrzeć.

Na czwarty sezon Stranger Things czekamy już niemal 3 lata. Zdaniem wielu fanów to zdecydowanie za długo. Na szczęście, wiemy już, że pierwsze odcinki nowego sezonu zobaczymy za niespełna miesiąc - 27 maja. Zanim to jednak nastąpi Netflix i twórcy widowiska będą chcieli odpowiedni "podgrzać atmosferę". Pierwsze kroki w tym kierunku zostaną postawione już dzisiaj, bowiem za kilka godzin zobaczymy oficjalny zwiastun Stranger Things 4.

Stranger Things sezon 4 - zwiastun. Kiedy premiera i gdzie oglądać?

Premiera najnowszego trailera Stranger Things 4 odbędzie się już dzisiaj około godziny 16 na oficjalnym kanale marki Stranger Things w serwisie YouTube. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby obejrzeć go poniżej. Już teraz trwa odliczanie to tego wydarzenia.

Przypomnijmy, że na czwarty sezon Stranger Things złoży się 9 ponad godzinnych odcinków. Twórcy podkreślają, że będzie to najdłuższy sezon w historii serialu. Pierwsze pięć epizodów zadebiutuje 27 maja, natomiast na cztery finałowe odcinki będziemy musieli poczekać do 1 lipca 2022 roku. Wiemy też, że znani i lubiani bohaterowie powrócą do nas w Stranger Things 5. Będzie to już jednak definitywne zakończenie serialu. Samo uniwersum może zostać jednak wykorzystane do stworzenia spin-off'ów.

