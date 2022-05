Stranger Things - sezon 4 najdłuższym w historii. Twórcy ujawniają długość finałowych odcinków

Długo wyczekiwany - 4 sezon serialu Stranger Things, zadebiutuje już w przyszłym tygodniu. Twórcy podgrzewają atmosferę wokół premiery i właśnie ujawnili, że możemy liczyć na "filmowe" doznania.

Wiemy już, że Stranger Things 4 zostanie podzielone na dwie części. Premiera pierwszych 5 odcinków odbędzie się już 27 maja. Na wielki finał 4 sezonu będziemy musieli poczekać do 4 lipca. Twórcy serialu - bracia Dufferowie, w jednym z ostatnich wywiadów uchylili "rąbka tajemnicy" na temat nadchodzącego sezonu i poszczególnych odcinków. Okazuje się, że czekają na nas iście "filmowe doznania" bowiem poszczególne odcinki serialu będą należały do najdłuższych w historii.

Stranger Things 4 - tytuły i długość odcinków

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że 4 sezon Stranger Things otrzyma 9 docinków. Co ciekawe, jak przyznali twórcy, nie taki był pierwotny plan. Początkowo twórcy zakładali, że uda im się opowiedzieć całą historię w ośmiu odcinkach. W trakcie tworzenia scenariusza okazało się, że jest to jednak zadanie niemożliwe do wykonania.

Chyba byliśmy przynajmniej w połowie, ale myślę, że pewnie już poza połową tego sezonu, próbowaliśmy wcisnąć tę historię i usiedliśmy z naszymi scenarzystami i powiedzieliśmy, że nie sądzimy, by to było wykonalne w ośmiu odcinkach. Poszliśmy więc do Netfliksa i zapytaliśmy: "Hej, czy nie macie nic przeciwko temu, żebyśmy zrobili jeszcze jeden odcinek?", a oni na szczęście bardzo się do tego przychylili, i tak skończyliśmy z dodatkowym odcinkiem. Ale pierwotnie nie było to w ten sposób zaplanowane. (...) To zawsze miało być osiem (odcinków - przyp. red.). A potem okazało się, że to po prostu za dużo historii – Ross Duffer.

Poszczególne odcinki sezonu 4 Stranger Things będą nosić następujące tytuły:

Odcinek 1: The Hellfire Club

Odcinek 2: Vecna's Curse

Odcinek 3: The Monster and the Superhero

Odcinek 4: Dear Billy

Odcinek 5: The Nina Project

Odcinek 6: The Dive

Odcinek 7: The Massacre at Hawkins Lab

Odcinek 8: Papa

Odcinek 9: The Piggyback

Stranger Things 4 nie tylko musiał otrzymać dodatkowy odcinek, ale aby odpowiednio opowiedzieć przedstawioną historię twórcy musieli również znacząco wydłużyć poszczególne epizody. Matt Duffer zdradził, że finałowe odcinki - a konkretnie 8 i 9, mogą trwać nawet 2 godziny każdy!

Im więcej pisaliśmy, tym bardziej zdawaliśmy sobie sprawę, że potrzebujemy więcej czasu, aby pewne rzeczy mogły wskoczyć na swoje miejsce, po to by te wątki zadziałały. W pewnym momencie wiedzieliśmy, że musimy poprosić Netfliksa o dziewięć odcinków zamiast ośmiu, a kiedy zaczęliśmy kręcić, zdaliśmy sobie sprawę, że to są mega długie odcinki. Szczególnie odcinek siódmy i dziewiąty to są filmy. A dziewiąty to długi film - Matt Duffer.

Przypominamy, że serial Stranger Things nie zakończy się na 4 sezonie. Twórcy widowiska potwierdzili już, że w niedalekiej przyszłości możemy liczyć na jeszcze jeden, już finałowy sezon serialu.

