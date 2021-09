Stranger Things sezon 4 - sprawdź kiedy premiera na Netflix

Prace nad 4 sezonem Stranger Things trwają. Pytanie jednak brzmi — kiedy pojawi się na platformie Netflix? Podpowiadamy.

"Stranger Things" to jeden z najpopularniejszych seriali ostatnich lat. Głównie ze względu na klimat lat 80, który dla millenialsów jest miłym powrotem do okresu dzieciństwa, a dla młodszych widzów ciekawą podróżą do czasów młodości rodziców. Fabuła zaczyna się w momencie zaginięcia dwunastoletniego Willa Byersa. Niestety, wszelkie próby odnalezienia spełzają na niczym, a lista zaangażowanych w poszukiwania stale rośnie. Okazuje się, że prawda jest dużo mroczniejsza, niż to się wcześniej wydawało.

fot. Netflix

Na dzień dzisiejszy serial składa się aż z trzech sezonów, które można obejrzeć na platformie Netflix. Czwarta część jest aktualnie w trakcie produkcji. Zaledwie tydzień temu aktor Noah Schnapp odgrywający rolę Willa Byersa potwierdził, że niedawno zakończono zdjęcia do czwartego sezonu. Poza tym wiadomo, że najnowsza część ma być dużo mroczniejsza niż poprzednie — głównie ze względu na to, że postacie oraz widownia stają się coraz dojrzalsi. Przypomnijmy sobie szczegóły dotyczące produkcji:

Stranger Things

reż. Matt Duffer, Ross Duffer

W małym miasteczku znika chłopiec. Wkrótce mieszkańcy odkrywają tajemnicę sekretnych eksperymentów, przerażających sił nadprzyrodzonych i małej dziwnej dziewczynki.

Twórcy: The Duffer Brothers

The Duffer Brothers Obsada: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzon, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Dacre Montgomery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Cara Buono, Matthew Modine, Paul Reiser, Sean Astin, Shannon Purser

Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzon, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Dacre Montgomery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Cara Buono, Matthew Modine, Paul Reiser, Sean Astin, Shannon Purser Gatunek: Sci-Fi

Sci-Fi Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategorie: Przerażający, Straszny, Emocjonujący

Przerażający, Straszny, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

Premiera 4 sezonu zaplanowana jest na 2022 rok na platformie Netflix. W związku z tym, do debiutu dzieli nas jeszcze kilka miesięcy. Biorąc pod uwagę prace nad etapem postprodukcji, najbardziej prawdopodobne jest, że serial zadebiutuje w połowie przyszłego roku. Przypomnijmy sobie więc zwiastun 4 sezonu, który być może osłodzi Wam czas oczekiwania.

